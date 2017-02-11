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Лэня дисквалифицировали на один матч за участие в массовой потасовке

Украинец наказан за то, что он покинул скамейку запасных

  • 11.02.2017 11:31
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hoopshabit.com. Алексей Лэнь
© hoopshabit.com. Алексей Лэнь

НБА дисквалифицировала украинского центрового «Финикса» Алексея Лэня на один матч без сохранения зарплаты за то, что он покинул скамейку запасных во время массовой потасовки в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфисом», сообщает официальный сайт лиги. При этом в самой стычке Лэнь участия не принимал.

Украинец отбыл наказание в поединке с «Чикаго».

Источник — basket-planet.com

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