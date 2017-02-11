Лэня дисквалифицировали на один матч за участие в массовой потасовке

Опять развели Рахмильичей ))

Ну и шо, вот ноют, что типа ато, типа сдерживаем полчища. Ну и что.

Та уже молчат, что они играют в другом городе, что им тяжело.. посмотрим на них весной

Донецкие всегда ноют, когда что-то не получается. Два последних чемпионата были неправильные для ...

Зараз мені ця ситуація нагадує 90-і, коли Динамо переживала важкі часи, але потім всеж таки навод...

Прохавает нынешний уровень нашего футбола. А ведь падение только началось. Через годик болтания у...

Скоро він пойме куди вінПопав 21 століття на дворі, він добре знав куди переходив....І якщ...