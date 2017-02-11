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НБА. Финикс уверенно победил Чикаго, Лейкерс сильнее Милуоки

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 11.02.2017 11:56
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«Финикс» – «Чикаго» – 115:97 (28:26, 28:17, 30:33, 29:21)
«Финикс»: Д. Букер (27 + 5 подборов), Бледсо (23 + 8 передач), Уоррен (16 + 5 подборов)
«Чикаго»: Д. Батлер (20 + 6 передач), Уэйд (18 + 6 подборов), Р. Лопес (12 + 7 подборов)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь не играл из-за дисквалификации.

«Бруклин» – «Майами» – 99:108 (22:20, 31:29, 19:25, 27:34)
«Бруклин»: Б. Лопес (30 + 8 подборов), Фой (15), Боян Богданович (10 + 6 подборов)
«Майами»: Джеймс Джонсон (26 + 8 подборов), Г. Драгич (21 + 5 передач), Т. Джонсон (18 + 6 подборов)

«Вашингтон» – «Индиана» – 112:107 (33:27, 26:32, 27:22, 26:26)
«Вашингтон»: Уолл (26 + 14 передач), Маркифф Моррис (26 + 10 подборов), Бил (20)
«Индиана»: Джордж (31), Серафен (16 + 7 подборов), Д. Тиг (13 + 9 передач)

«Детройт» – «Сан-Антонио» – 92:103 (19:27, 22:33, 25:23, 26:20)
«Детройт»: Т. Харрис (16 + 5 подборов), И. Смит (15), Драммонд (12 + 15 подборов)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (32 + 6 подборов + 5 передач), Олдридж (19 + 11 подборов), Дедмон (17 + 17 подборов)

«Мемфис» – «Голден Стейт» – 107:122 (22:29, 27:33, 28:36, 30:24)
«Мемфис»: Конли (20 + 5 подборов + 9 передач), З. Рэндольф (17 + 13 подборов), М. Газоль (17 + 6 подборов + 7 передач)
«Голден Стейт»: К. Томпсон (36), Дюрэнт (24 + 5 подборов), Игудала (22)

«Нью-Йорк» – «Денвер» – 123:131 (32:34, 34:30, 22:36, 35:31)
«Нью-Йорк»: Энтони (33 + 6 подборов), Порзингис (17), О'Куинн (16 + 6 подборов)
«Денвер»: Йокич (40 + 9 подборов + 5 передач), У. Чендлер (19), Нельсон (16 + 12 подборов)

«Милуоки» – «Лейкерс» – 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (41 + 8 подборов + 6 передач), Брогдон (18), Бизли (15 + 5 подборов)
«Лейкерс»: Н. Янг (26), Л. Уильямс (21). Дж. Рэндл (15 + 7 подборов)

«Миннесота» – «Нью-Орлеан» – 106:122 (40:28, 25:33, 24:37, 17:24)
«Миннесота»: Таунс (36 + 8 подборов), Уиггинс (29), Рубио (15 + 12 передач)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (42 + 13 подборов), Дрю Холидэй (25 + 6 подборов + 12 передач), Хилд (17)

«Сакраменто» – «Атланта» – 108:107 (17:28, 26:31, 31:25, 34:23)
«Сакраменто»: Казинс (22 + 11 подборов + 7 передач), МакЛемор (22 + 9 подборов), Д. Коллисон (22)
«Атланта»: Хардуэй (28), Миллсэп (25 + 6 подборов), Шредер (20 + 6 передач)

Источник — basket-planet.com

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