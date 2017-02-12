Суперлига. Будивельник отправится в Днепр, БИПА примет Николаев

«Запорожье-ZOG» - «Черкасские Мавпы», 14:00

Довольно серьезным испытанием были для обоих соперников пятничные матчи. Если запорожцы дома упустили на последних секундах победу в поединке с «Будивельником», то «Мавпы» проиграли в Днепре девять очков. В составе обеих команд есть баскетболисты из расформированного «Кривбасса», так что сейчас рисунок игры этих коллективов должен преобразоваться. У Запорожья в ростере появились Мальчевский и Липовцев, черкащане усилились Бояркиным и Тихоновым. Оппоненты являются соседями по турнирной таблице, что добавляет интриги в дуэль. В предыдущих кругах каждый из соперников сумел одержать по выездной победе.

«Днепр» - «Будивельник», 14:00

Пожалуй, самое интересное противостояние воскресного блока матчей с точки зрения интриги в верхней части турнирной таблицы регулярного чемпионата. На сегодняшний день «Будивельник» имеет едва ли не лучшую серию по количеству побед. На счету столичных баскетболистов одиннадцать викторий кряду и матч в Днепре должен стать настоящим испытанием для «гладиаторов». Говоря о личных встречах, отметим, что в этом сезоне киевляне добивались победы дважды в баталиях с «Днепром». Что касается хозяев паркета, то в команду не так давно прибыли игроки все того же «Кривбасса» - Шундель и Глебов, так что, возможно, мы увидим что-нибудь новое в игровом рисунке команды Журавлева.

БИПА - МБК «Николаев», 15:00

Противостояние географических соседей, южное дерби, которое всегда вызывало немалый интерес у баскетбольной общественности. Тем не менее, есть сомнения относительно сохранения интриги на протяжении всех сорока минут матча. Команда из Николаева потеряла своего лидера Александра Кушнирова, что существенно сказалось на игре «корабелов». Разумеется, возвращение в команду Артема Чемякина должно усилить переднюю линию муниципалов, однако центровой далек от статистических показателей своего предшественника. БИПА, усилившаяся все тем же Кушнировым, попытается продлить свою победную серию. В домашнем противостоянии с «Николаевом» фаворитом выглядят именно одесситы.

«Волыньбаскет» - «Кремень», 18:00

Второй тур кряду луцким баскетболистам приходится принимать на своем паркете соседа по турнирной таблице. Если в прошлый раз Луцк посетили харьковчане, занимающие последнюю строчку, то теперь соперником «Волыньбаскета» станет «Кремень», который находится на одну ступень выше. Поединок с «Политехником» завершился для хозяев паркета, а успех в дуэли с гостями из Кременчуга поможет лучанам приблизиться к сопернику на расстояние в одну победу. «Кремень» потерял сразу несколько ключевых исполнителей, но все еще остается командой, которая практически держит в руках последнюю путевку в плей-офф раунд.