НБА. 13 очков Лэня не помогли Финиксу победить Хьюстон

«Хьюстон» – «Финикс» – 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25)
«Хьюстон»: Харден (40 + 6 подборов + 8 передач), Беверли (19 + 10 подборов + 5 передач), Р. Андерсон (16)
«Финикс»: Д. Букер (18), Уоррен (14 + 5 подборов), Лэнь (13 + 8 подборов)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 20 минут набрал 13 очков (5/8 двухочковых, 3/5 штрафных), совершил 8 подборов (3 в нападении), отдал 2 передачи и поставил 1 блок-шот при 4 потерях и 6 фолах.
«Даллас» – «Орландо» – 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28)
«Даллас»: Мэттьюс (20 + 6 передач), Новицки (14 + 6 подборов), Сет Карри (14)
«Орландо»: Бийомбо (15 + 7 подборов), Фурнье (14), Уотсон (10 + 5 передач)
«Индиана» – «Милуоки» – 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28)
«Индиана»: Майлс (23), М. Тернер (18 + 6 передач), Эллис (18)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (20 + 8 подборов + 10 передач), Телетович (19), Монро (17 + 8 подборов)
«Кливленд» – «Денвер» – 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31)
«Кливленд»: Джеймс (27 + 12 передач), Ирвинг (27 + 5 передач), Лав (16 + 9 подборов + 5 передач)
«Денвер»: Йокич (27 + 13 подборов), Г. Харрис (16), Маррэй (16)
«Оклахома-Сити» – «Голден Стейт» – 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (47 + 11 подборов + 8 передач), Оладипо (20), С. Адамс (13)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (34 + 9 подборов), Стивен Карри (26 + 8 подборов + 9 передач), К. Томпсон (26)
«Филадельфия» – «Майами» – 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33)
«Филадельфия»: Ковингтон (19 + 7 подборов), Шарич (19 + 6 подборов), Ноэль (19)
«Майами»: Г. Драгич (30), Джеймс Джонсон (26), Т. Джонсон (17 + 5 передач)
«Шарлотт» – «Клипперс» – 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30)
«Шарлотт»: Батюм (25 + 6 подборов + 8 передач), Камински (20 + 8 подборов + 5 передач), Белинелли (17)
«Клипперс»: Кроуфорд (22), Гриффин (20 + 12 подборов + 8 передач), Риверс (18 + 5 передач)
«Юта» – «Бостон» – 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35)
«Юта»: Хэйуорд (31), Д. Хилл (22), Гобер (14 + 14 подборов)
«Бостон»: А. Томас (29 + 5 передач), Олийник (19 + 7 подборов), Хорфорд (16 + 9 подборов)
Источник — basket-planet.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.