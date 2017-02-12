НБА. 13 очков Лэня не помогли Финиксу победить Хьюстон

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Тамаш КАДАР: «Ребров стал лучшим стимулом, чтобы перейти в Динамо» 10:15 — germesus Вже добре те що Ребров собі гравця знайшов, а не йому нав'язали. 10:04 — germesus Ох як слова Кадара розірвали анус кротопоца )) ти що хотів почути як жене гидоту на свій новий кл...