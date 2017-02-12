Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. 13 очков Лэня не помогли Финиксу победить Хьюстон

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 12.02.2017 10:15
  • 179 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/suns
© twitter.com/suns

«Хьюстон» – «Финикс» – 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25)
«Хьюстон»: Харден (40 + 6 подборов + 8 передач), Беверли (19 + 10 подборов + 5 передач), Р. Андерсон (16)
«Финикс»: Д. Букер (18), Уоррен (14 + 5 подборов), Лэнь (13 + 8 подборов)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 20 минут набрал 13 очков (5/8 двухочковых, 3/5 штрафных), совершил 8 подборов (3 в нападении), отдал 2 передачи и поставил 1 блок-шот при 4 потерях и 6 фолах.

«Даллас» – «Орландо» – 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28)
«Даллас»: Мэттьюс (20 + 6 передач), Новицки (14 + 6 подборов), Сет Карри (14)
«Орландо»: Бийомбо (15 + 7 подборов), Фурнье (14), Уотсон (10 + 5 передач)

«Индиана» – «Милуоки» – 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28)
«Индиана»: Майлс (23), М. Тернер (18 + 6 передач), Эллис (18)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (20 + 8 подборов + 10 передач), Телетович (19), Монро (17 + 8 подборов)

«Кливленд» – «Денвер» – 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31)
«Кливленд»: Джеймс (27 + 12 передач), Ирвинг (27 + 5 передач), Лав (16 + 9 подборов + 5 передач)
«Денвер»: Йокич (27 + 13 подборов), Г. Харрис (16), Маррэй (16)

«Оклахома-Сити» – «Голден Стейт» – 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (47 + 11 подборов + 8 передач), Оладипо (20), С. Адамс (13)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (34 + 9 подборов), Стивен Карри (26 + 8 подборов + 9 передач), К. Томпсон (26)

«Филадельфия» – «Майами» – 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33)
«Филадельфия»: Ковингтон (19 + 7 подборов), Шарич (19 + 6 подборов), Ноэль (19)
«Майами»: Г. Драгич (30), Джеймс Джонсон (26), Т. Джонсон (17 + 5 передач)

«Шарлотт» – «Клипперс» – 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30)
«Шарлотт»: Батюм (25 + 6 подборов + 8 передач), Камински (20 + 8 подборов + 5 передач), Белинелли (17)
«Клипперс»: Кроуфорд (22), Гриффин (20 + 12 подборов + 8 передач), Риверс (18 + 5 передач)

«Юта» – «Бостон» – 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35)
«Юта»: Хэйуорд (31), Д. Хилл (22), Гобер (14 + 14 подборов)
«Бостон»: А. Томас (29 + 5 передач), Олийник (19 + 7 подборов), Хорфорд (16 + 9 подборов)

Источник — basket-planet.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.