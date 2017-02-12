Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Суперлига. Будивельник уверенно обыграл Днепр, Мавпы одолели Запорожье

Бипа разобралась с МБК «Николаев» во второй половине матча

  • 12.02.2017 18:50
  • 166 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Суперлига. Будивельник уверенно обыграл Днепр, Мавпы одолели Запорожье
«Днепр» – «Будивельник» – 60:76 (18:23, 11:12, 19:17, 12:24)
 
«Днепр»: Мишула (6 + 9 передач), Закурдаев (7), Месяц (4), Тимофеенко (19), Загреба (6 + 7 подборов) – старт; А. Дзюба (4), Шевченко (5), Ткачук, Вильховецкий, Глебов (7 + 6 подборов), Шундель (2)
«Будивельник»: Зотов (7), Дугат (22 + 5 подборов + 5 передач – 4 потери), Крутоус (6), Стефенс (16 + 7 подборов), М. Анисимов (8 + 7 подборов – 4 потери) – старт; Отверченко (6), Луценко (5), Горбенко (1), Завадский, Дроздов (5)
 
«Запорожье» – «Черкаськи Мавпы» – 74:80 (23:16, 19:20, 10:28, 22:16)
 
«Запорожье»: Буренко (2 + 5 передач), Рыбалко, Липовцев (10), Носков (15), Конате (15 + 7 подборов + 4 передачи) – старт; Теряник, Кондраков (5 + 4 передачи), Буц, Овдеенко (10), Мальчевский (15 + 5 подборов), Лукьянов (2)
«Черкаськи Мавпы»: Бояркин (2 + 6 передач), Сизов (13 + 6 подборов + 3 перехвата – 5 потерь), Кольченко (20 + 5 передач – 4 потери), Чумаков (14), Ившин – старт; Мирошниченко (3), Кобец (2), С. Дэвис (10 + 8 подбров – 4 потери), Кальниченко (12), Тихонов (4)
 
БИПА – «Николаев» – 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12)
 
БИПА: Артамонов (16 + 12 передач), Фандерберк (27 + 6 подборов + 3 перехвата), Жуковский (8), Волчанов (6), Челован (9 + 5 подборов) – старт; Розенцвит (3), Е. Ткаченко (11), Слипенчук (9 + 5 передач), Антонец, Ягодин, Кушниров (4), Фурс
«Николаев»: Тонченко (8 + 5 передач), Мусиенко, Иванов (14 + 5 подборов + 4 передачи – 4 потери), Онуфриев (15), Чемякин (18) – старт; Д. Бобров, Хохоник (2), Галенко (6), Швец (8 + 6 подборов), П. Лебединцев (2)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.