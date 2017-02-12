Суперлига. Будивельник уверенно обыграл Днепр, Мавпы одолели Запорожье

«Днепр» – «Будивельник» – 60:76 (18:23, 11:12, 19:17, 12:24)
«Днепр»: Мишула (6 + 9 передач), Закурдаев (7), Месяц (4), Тимофеенко (19), Загреба (6 + 7 подборов) – старт; А. Дзюба (4), Шевченко (5), Ткачук, Вильховецкий, Глебов (7 + 6 подборов), Шундель (2)
«Будивельник»: Зотов (7), Дугат (22 + 5 подборов + 5 передач – 4 потери), Крутоус (6), Стефенс (16 + 7 подборов), М. Анисимов (8 + 7 подборов – 4 потери) – старт; Отверченко (6), Луценко (5), Горбенко (1), Завадский, Дроздов (5)
«Запорожье» – «Черкаськи Мавпы» – 74:80 (23:16, 19:20, 10:28, 22:16)
«Запорожье»: Буренко (2 + 5 передач), Рыбалко, Липовцев (10), Носков (15), Конате (15 + 7 подборов + 4 передачи) – старт; Теряник, Кондраков (5 + 4 передачи), Буц, Овдеенко (10), Мальчевский (15 + 5 подборов), Лукьянов (2)
«Черкаськи Мавпы»: Бояркин (2 + 6 передач), Сизов (13 + 6 подборов + 3 перехвата – 5 потерь), Кольченко (20 + 5 передач – 4 потери), Чумаков (14), Ившин – старт; Мирошниченко (3), Кобец (2), С. Дэвис (10 + 8 подбров – 4 потери), Кальниченко (12), Тихонов (4)
БИПА – «Николаев» – 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12)
БИПА: Артамонов (16 + 12 передач), Фандерберк (27 + 6 подборов + 3 перехвата), Жуковский (8), Волчанов (6), Челован (9 + 5 подборов) – старт; Розенцвит (3), Е. Ткаченко (11), Слипенчук (9 + 5 передач), Антонец, Ягодин, Кушниров (4), Фурс
«Николаев»: Тонченко (8 + 5 передач), Мусиенко, Иванов (14 + 5 подборов + 4 передачи – 4 потери), Онуфриев (15), Чемякин (18) – старт; Д. Бобров, Хохоник (2), Галенко (6), Швец (8 + 6 подборов), П. Лебединцев (2)
Источник — Sport.ua
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