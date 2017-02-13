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НБА. Миннесота разбила Чикаго

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 13.02.2017 13:04
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nba.com
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«Миннесота» – «Чикаго» – 117:89 (34:17, 23:23, 27:25, 33:24)
«Миннесота»: Уиггинс (27 + 6 подборов), Таунс (22 + 7 подборов), Рубио (17 + 6 подборов + 11 передач)
«Чикаго»: МакДермотт (16), Портис (16 + 6 подборов), Картер-Уильямс (12 + 7 подборов + 6 передач)

«Нью-Йорк» – «Сан-Антонио» – 94:90 (18:21, 24:27, 27:17, 25:25)
«Нью-Йорк»: Энтони (25 + 7 подборов), Роуз (18), Порзингис (16 + 7 подборов + 4 блок-шота)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (36 + 9 подборов), Олдридж (15 + 10 подборов), Д. Ли (10 + 7 подборов)

«Сакраменто» – «Нью-Орлеан» – 105:99 (23:29, 30:27, 23:17, 29:26)
«Сакраменто»: Казинс (28 + 14 подборов + 7 передач), Д. Коллисон (20 + 6 подборов + 8 передач)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (32 + 10 подборов), Дрю Холидэй (16 + 6 подборов + 11 передач + 5 перехватов), Д. Каннингэм (14 + 6 подборов)

«Торонто» – «Детройт» – 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36)
«Торонто»: ДеРозан (26 + 7 подборов), Валанчюнас (17 + 9 подборов), Лаури (15 + 6 подборов + 5 передач)
«Детройт»: Т. Харрис (24 + 6 подборов), Колдуэлл-Поуп (21), И. Смит (15 + 5 подборов + 5 передач) 

Источник — Sport.ua

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