НБА. Миннесота разбила Чикаго

Ну и команда. читай как хочешь - Отжежпес... Зажопес и прочее

На сайті УЕФА нет информации про дисквалификацию Степаненко или сайт спорт.юа знает раньше чем Ев...

Фонсека и Степашка бездари, даже дисквалификацию нормально заработать не могут. Выпусти ты его в ...