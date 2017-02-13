Игорь ЗАЙЦЕВ: «Планирую сыграть за сборную на Евро-2017»

В 2016-м году Игорь Зайцев, в связи с травмой, не сумел помочь сборной Украины в борьбе за путевку на Евробаскет-2017, куда наша команда сумела-таки пробиться. Этим летом, если проблем со здоровьем не возникнет, опытный бигмэн готов бороться за место в главной команде страны, в составе которой он выступал на историческом для нашего баскетбола чемпионате мира в 2014-м, а также на континентальных первенствах в 2013-м и 2015-м годах.

«В этом году я планирую побороться за место в сборной, если не будет проблем со здоровьем, как в прошлом. Конечно, время в сборной - это супер время, ведь там ты находишься, как в кругу друзей и единомышленников, которым не нужны ни статистика, ни деньги. В сборной все работают на победу и это заряжает особой энергией.

Я смотрел не все игры сборной в отборе на Евробаскет, так как в это время как раз проходил подготовку к чемпионату со «Штельметом». Пару игр смотрел онлайн и пару - в записи. Было интересно наблюдать за матчами по телевизору. Я знаю, на что ребята способны, и знаю, как и чего хочет тренер, но когда игра не клеилась, хотелось помочь команде, поэтому болел и писал игрокам поздравления после матчей.

С тренерами сборной по ходу сезона я не общаюсь, но несколько раз созванивались с генеральным менеджером Андреем Лебедевым. Он интересуется, как у меня дела и как здоровье. С этой стороны приятно, что хоть кому-то нужны игроки не только летом», - сказал Зайцев.