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НБА. Лэнь набрал 10 очков, но его Финикс уступил Орлеану

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 14.02.2017 09:37
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hoopshabit.com. Алексей Лэнь
© hoopshabit.com. Алексей Лэнь

«Финикс» – «Нью-Орлеан» – 108:110 (28:29, 30:24, 22:24, 28:33)
«Финикс»: Бледсо (37 + 5 передач), Д. Букер (21), П. Такер (11 + 16 подборов)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (24 + 10 подборов), Дрю Холидэй (18 + 8 передач), Т. Эванс (15)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 19 минут набрал 10 очков (4/10 двухочковых, 2/2 штрафных), совершил 7 подборов (2 в нападении) и поставил 1 блок-шот при 2 потерях и 1 фоле.

«Денвер» – «Голден Стейт» – 132:110 (42:30, 37:24, 28:31, 25:25)
«Денвер»: Х. Эрнангомес (27 + 10 подборов), Бартон (24 + 10 подборов + 7 передач), Нельсон (23 + 7 передач)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (25 + 5 передач), МакКоу (19), Кларк (18)

«Индиана» – «Сан-Антонио» – 106:110 (31:26, 18:23, 30:34, 27:27)
«Индиана»: Джордж (27 + 6 подборов), М. Тернер (22 + 6 подборов), Д. Тиг (15 + 5 подборов + 5 передач)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (32 + 6 подборов), Олдридж (19 + 7 подборов), Д. Ли (12 + 11 подборов)

«Вашингтон» – «Оклахома-Сити» – 120:98 (38:32, 29:22, 34:19, 19:25)
«Вашингтон»: Маркифф Моррис (23 + 6 подборов), Бил (22), Портер (18 + 12 подборов)
«Оклахома-Сити»: Ловернье (17 + 6 подборов), Уэстбрук (17), К. Пэйн (12)

«Бруклин» – «Мемфис» – 103:112 (19:27, 23:25, 30:27, 31:33)

«Даллас» – «Бостон» – 98:111 (28:30, 22:31, 32:22, 16:28)

«Майами» – «Орландо» – 107:116 (28:36, 29:24, 30:27, 20:29)

«Милуоки» – «Детройт» – 102:89 (23:19, 28:15, 26:27, 25:28)

«Портленд» – «Атланта» – 104:109 ОТ (28:21, 20:21, 26:33, 23:22, 7:12)

«Шарлотт» – «Филадельфия» – 99:105 (22:31, 25:17, 25:32, 27:25)

«Юта» – «Клипперс» – 72:88 (19:18, 15:27, 15:31, 23:12)

Источник — basket-planet.com

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