Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Будивельник подписал американского защитника

Контракт с Брэндоном Филдсом рассчитан до конца сезона

  • 14.02.2017 15:26
  • 120 просмотров
  • 0 комментария
Метки
БК Будивельник. Брэндон Филдс
© БК Будивельник. Брэндон Филдс

В составе «Будивельника» появится еще один американский новичок. Клуб подписал контракт до конца сезона с защитником Брэндоном Филдсом, который способен сыграть как на позиции первого, так и второго номера.

В предыдущем сезоне 28-летний игрок успел побывать в чемпионате Кореи. В межсезонье он попытался проявить себя в составах Орландо и Далласа в Летней лиге НБА, но приглашения в тренировочный лагерь так и не получил.

Впоследствии защитник подписал соглашение с итальянским Пезаро, в котором и выступал до перехода в «Будивельник». В 19 матчах Серии А (все - в старте) Филдс набирал 10,2 очка, 2,4 подбора и 2,5 ассиста в среднем за 28,2 минуты на паркете.

Уже сегодня Брэндон прибывает в Киев, а завтра его ждет медицинское обследование.

Источник — БК Будивельник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.