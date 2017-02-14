Будивельник подписал американского защитника

В составе «Будивельника» появится еще один американский новичок. Клуб подписал контракт до конца сезона с защитником Брэндоном Филдсом, который способен сыграть как на позиции первого, так и второго номера.

В предыдущем сезоне 28-летний игрок успел побывать в чемпионате Кореи. В межсезонье он попытался проявить себя в составах Орландо и Далласа в Летней лиге НБА, но приглашения в тренировочный лагерь так и не получил.

Впоследствии защитник подписал соглашение с итальянским Пезаро, в котором и выступал до перехода в «Будивельник». В 19 матчах Серии А (все - в старте) Филдс набирал 10,2 очка, 2,4 подбора и 2,5 ассиста в среднем за 28,2 минуты на паркете.

Уже сегодня Брэндон прибывает в Киев, а завтра его ждет медицинское обследование.