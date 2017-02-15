Травмы, травмы, травмы

Прошедшая неделя принесла много неприятной информации. Сразу несколько баскетболистов, которые были одними из лидеров своих команд, получили серьезные травмы.

Форвард «Милуоки» Джабари Паркер пропустит около года!!! Второй номер драфта 2014 года повредил левое колено в матче с «Майами». В итоге обследование показало, что форвард повторно порвал переднюю крестообразную связку левого колена. Из-за этой травмы Паркер пропустил большую часть своего дебютного сезона. Джабари уже успешно перенес операцию и теперь будет восстанавливаться. Вернется он на паркет приблизительно за 12 месяцев. В среднем за матч в этом сезоне он набирал 20.1 очков и делал 6.2 подбора.

Также из-за разрыва передней крестообразной связки на длительное время выбыл защитник «Миннесоты» Зак ЛаВин. Лучший данкер последних двух лет получил травму во время матча с «Детройтом». В его случаи сроки восстановления составляют 9 месяцев. Игроку также уже была сделана операция. В этом сезоне ЛаВин в среднем за матч набирал 18.9 пунктов.

Не обошлось без очередных потерь и у действующих чемпионов. «Кливленд» на шесть недель потерял Кевина Лава, который перенес артроскопическую операцию на правом колене. Впервые боль в колене Лав почувствовал в ходе матча с «Денвером» 11 февраля. Лав в текущем сезоне в среднем набирал по 20 очков, а также совершал по 11,1 подборов.

Обмены, обмены, обмены

23 февраля в НБА закроется трансферный рынок. Это означает, что подходит время пик для обменов. Предыдущие дни подарили два весьма значительных трейда.

«Орландо» отправил в «Торонто» тяжелого форварда Сержа Ибаку, а в обратную сторону последовал атакующий защитник Терренс Росс. Кроме этого «Мэджик» получат право выбора в первом раунде драфта-2017. Ибака в этом сезоне набирает в среднем за матч 15,1 очка и 6,8 подбора. Показатели Росса - 10,4 очка, 2,6 подбора. На Ибаку также претендовал «Бостон», но «Селтикс» отказались отдавать за форварда разыгрывающего Терри Розира и руководство «Орландо» выбрало вариант с «Торонто».

Также трейд провернули «Портленд» и «Денвер». В «Трэйл Блэйзерс» отправился центровой Юсуф Нуркич и драфт-пик первого раунда 2017 года, а в «Наггетс» - центровой Мэйсона Пламли и право выбора в первом раунде на драфте-2018. В нынешнем сезоне Нуркич набирает в среднем 8,0 очка и 5,8 подбора за игру. Пламли — 11,1 очка и 7,9 подбора.

Также все ждут перехода центрового «Филадельфии» Джалила Окафора, который не полетел с командой в Шарлотт на матч против «Хорнетс» в связи с возможным обменом перед дедлайном.

Рекорды, рекорды, рекорды

«Сан-Антонио» выиграв у «Индианы», добился 42-й победы в регулярном чемпионате. Таким образом, «Сперс» гарантировали себе рекордный в истории НБА 20-й сезон подряд с положительным балансом побед и поражений. Техасский клуб неизменно завершает регулярный чемпионат с положительным балансом с сезона-1997/98. Предыдущий рекорд был установлен «Ютой» (19 сезонов, 1985-2004).

«Денвер» в матче с «Голден Стэйт» (132:110) повторил рекорд регулярных чемпионатов НБА по количеству точных трёхочковых бросков за игру, который установил «Хьюстон» в декабре прошлого года. Игроки «Наггетс» реализовали 24 броска из-за дуги. Стоит отметить, что в первой половине игры «Денвер» забросил 16 дальних бросков, что также является повторением рекорда.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в матче с «Мемфисом» (122:107) сделал первый в истории НБА трипл-дабл без десяти набранных очков: 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов.

Неплохая неделя Лэня

Украинец Алексей Лэнь провел весьма добротную неделю. В поединке против «Мемфиса» он отыграл рекордные для себя в этом месяце 28 минут, закончив встречу с 11 очками в активе и пятью собранными подборами. Также в этой встречи украинский центровой поучаствовал в потасовке, получив в итоге матч дисквалификации за то, что вышел на паркет во время стычки.

Встречу с «Хьюстоном» Лэнь и вовсе начал с первых минут из-за того, что основной центровой «Финикса» Тайсон Чендлер получил небольшую и пропускал встречу. Украинец в итоге отыграл только 20 минут из-за того, что быстро насобирал шесть фолов. В итоге Лэнь покинул площадку с 13 пунктами, 8 подборами, 2 передачами и 1 блок-шотом в активе. Также можно назвать удачным для украинца поединок против «Нового Орлена», в котором Алексей отметился 10 пунктами и 7 подборами.

Реклама на майках

Пришел тот момент, когда клубы НБА все-таки продают место на своих майках. «Юта» стала пятой командой НБА, которая заключила соглашение по размещению логотипов. «Джаз» подписали контракт с производителем программного обеспечения Qualtrics. На майках клуба из Солт-Лейк-Сити появится слоган благотворительной кампании Qualtrics «5 For The Fight», направленной на борьбу с раком.

В тоже время «Бруклин» заключил партнерское соглашение с одним из крупнейших поставщиков корпоративного ПО Infor. Соглашение между «Бруклином» и Infor рассчитано на 8 миллионов долларов.

Лучшие данки недели

Самые забавные моменты недели

Кубок Лэрри О’Брайена в McDonald’s

Травмированный защитник «Кливленда» Джей Ар Смит посетил McDonald’s Кубком Лэрри О’Брайена, который вручается победителю плей-офф НБА.

Турнирное положение

Вашему вниманию турнирное положение команд практически перед Звездным уик-эндом.

Виктор ЯРЕМУС, Sport.ua