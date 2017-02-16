Суперлига. Будивельник – Химик: репетиция схватки за золото. Анонс

«Будивельник» - «Химик», 19:00

Центральный матч, пожалуй, месяца сегодня примет киевский Дворец Спорта, на паркете которого сойдутся лидеры чемпионата и главные претенденты на золотые награды по итогам сезона - столичный «Будивельник» и южненский «Химик», являющийся действующим чемпионом Украины. На текущий момент соперники между собой сыграли уже два матча в чемпионате, обменявшись победами с перевесом в 21 очка, так что матч в Киеве в какой-то мере должен стать определяющим.

Любопытным с точки зрения интриги, кроме результата, будет противостояние лидеров обеих команд - Смита и Дугата, которые в последних турах демонстрируют феноменальную результативность. Стоит также обратить внимание и на баталии в трехсекундной зоне, команды являются едва ли не лучшими в показателях по игре в «краске». К очной дуэли «Будивельник» и «Химик» подходят с разными победными сериями. Киевляне имеют на своем счету 11 побед кряду, гости же могут похвастать беспроигрышным стриком в семь матчей. На сегодняшний день эти два коллектива выглядят самыми реальными претендентами на золото по итогам сезона, так что очное противостояние не может не привлечь внимание баскетбольного болельщика.

«Черкасские Мавпы» - БИПА, 19:00

Если до начала чемпионата команды оценивались, как приблизительно равные по силам, то сейчас явный перевес на стороне одесского коллектива. БИПА проводит сезон достаточно мощно, особенно его вторую половину. После невнятного старта команда смогла выдать феноменальную победную серию и просто ворваться в первую половину турнирной таблицы. На счету одесситов на сегодняшний день 13 побед в 22 сыгранных матчах и четвертое место. Подопечные Пудзырея не оставляют попыток настигнуть «Днепр», который обосновался на третьей строчке. Что касается «Черкасских Мавп», то команде все еще не хватает стабильности. Хотя стоит отметить победу черкащан в минувшем туре в принципиальнейшем противостоянии с «Запорожьем». Матч с одеситами должен стать отличной возможностью для «мавп» подобраться как можно ближе к соперникам из топ-5 накануне старта плей-офф.