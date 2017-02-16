НБА. 15 очков Лэня помогли Финиксу уничтожить Лейкерс

«Финикс» – «Лейкерс» – 137:101 (32:15, 36:33, 34:28, 35:25)
«Финикс»: Бледсо (25 + 10 подборов + 13 передач), Д. Букер (23), Лэнь (15 + 9 подборов + 2 блок-шота)
«Лейкерс»: Расселл (21), Л. Уильямс (21), Кларксон (15)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 23 минуты набрал 15 очков (5/10 двухочковых, 5/6 штрафных), совершил 9 подборов (3 в нападении), отдал 2 передачи и поставил 2 блок-шота при 6 потерях и 6 фолах.
«Хьюстон» – «Майами» – 109:117 (28:34, 17:24, 28:30, 36:29)
«Хьюстон»: Харден (38 + 12 подборов + 12 передач), Р. Андерсон (17 + 6 подборов), Э. Гордон (12)
«Майами»: Уайтсайд (23 + 14 подборов), Уэйтерс (23 + 9 подборов + 7 передач), Г. Драгич (21 + 5 передач)
«Голден Стейт» – «Сакраменто» – 109:86 (28:25, 19:25, 42:15, 20:21)
«Голден Стейт»: К. Томпсон (35 + 5 подборов), Дюрэнт (21 + 7 подборов + 7 передач), Стивен Карри (13 + 6 подборов + 9 передач)
«Сакраменто»: М. Барнс (15 + 14 подборов), Д. Коллисон (14), Коли-Стайн (13 + 7 подборов)
«Кливленд» – «Индиана» – 113:104 (28:32, 29:22, 26:26, 30:24)
«Кливленд»: Джеймс (31 + 5 подборов), Ирвинг (26 + 7 передач), Корвер (22 + 5 подборов)
«Индиана»: Г. Робинсон (19 + 6 подборов), Д. Тиг (15 + 11 передач), М. Тернер (15 + 7 подборов)
«Оклахома-Сити» – «Нью-Йорк» – 116:105 (27:39, 35:21, 26:20, 28:25)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (38 + 14 подборов + 12 передач), Оладипо (21), Джереми Грант (13 + 5 подборов)
«Нью-Йорк»: Энтони (30), Роуз (25 + 7 передач), К. Ли (16)
«Орландо» – «Сан-Антонио» – 79:107 (16:30, 21:24, 27:31, 15:22)
«Орландо»: Вучевич (16 + 10 подборов), А. Гордон (11 + 6 подборов), Джефф Грин (11)
«Сан-Антонио»: Олдридж (23), К. Леонард (22 + 5 подборов), Миллс (13 + 6 передач)
«Денвер» – «Миннесота» – 99:112 (31:32, 29:30, 19:23, 20:27)
«Денвер»: Г. Харрис (22), Бартон (18 + 9 подборов), Нельсон (16 + 7 подборов + 11 передач)
«Миннесота»: Уиггинс (40), Таунс (24 + 19 подборов), Мухаммад (15)
«Бостон» – «Филадельфия» – 116:108 (29:29, 32:32, 26:18, 29:29)
«Бруклин» – «Милуоки» – 125:129 (33:39, 27:23, 22:33, 43:34)
«Детройт» – «Даллас» – 98:91 (27:17, 35:18, 16:28, 20:28)
«Клипперс» – «Атланта» – 99:84 (21:22, 33:18, 29:24, 16:20)
«Мемфис» – «Нью-Орлеан» – 91:95 (22:28, 21:22, 18:27, 30:18)
«Торонто» – «Шарлотт» – 90:85 (31:20, 13:21, 14:34, 32:10)
«Юта» – «Портленд» – 111:88 (18:17, 22:20, 34:25, 37:26)
Источник — basket-planet.com
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