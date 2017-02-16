Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. 15 очков Лэня помогли Финиксу уничтожить Лейкерс

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 16.02.2017 09:41
  • 280 просмотров
  • 0 комментария
Метки
brightsideofthesun.com. Алексей Лэнь
© brightsideofthesun.com. Алексей Лэнь

«Финикс» – «Лейкерс» – 137:101 (32:15, 36:33, 34:28, 35:25)
«Финикс»: Бледсо (25 + 10 подборов + 13 передач), Д. Букер (23), Лэнь (15 + 9 подборов + 2 блок-шота)
«Лейкерс»: Расселл (21), Л. Уильямс (21), Кларксон (15)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 23 минуты набрал 15 очков (5/10 двухочковых, 5/6 штрафных), совершил 9 подборов (3 в нападении), отдал 2 передачи и поставил 2 блок-шота при 6 потерях и 6 фолах.

«Хьюстон» – «Майами» – 109:117 (28:34, 17:24, 28:30, 36:29)
«Хьюстон»: Харден (38 + 12 подборов + 12 передач), Р. Андерсон (17 + 6 подборов), Э. Гордон (12)
«Майами»: Уайтсайд (23 + 14 подборов), Уэйтерс (23 + 9 подборов + 7 передач), Г. Драгич (21 + 5 передач)

«Голден Стейт» – «Сакраменто» – 109:86 (28:25, 19:25, 42:15, 20:21)
«Голден Стейт»: К. Томпсон (35 + 5 подборов), Дюрэнт (21 + 7 подборов + 7 передач), Стивен Карри (13 + 6 подборов + 9 передач)
«Сакраменто»: М. Барнс (15 + 14 подборов), Д. Коллисон (14), Коли-Стайн (13 + 7 подборов)

«Кливленд» – «Индиана» – 113:104 (28:32, 29:22, 26:26, 30:24)
«Кливленд»: Джеймс (31 + 5 подборов), Ирвинг (26 + 7 передач), Корвер (22 + 5 подборов)
«Индиана»: Г. Робинсон (19 + 6 подборов), Д. Тиг (15 + 11 передач), М. Тернер (15 + 7 подборов)

«Оклахома-Сити» – «Нью-Йорк» – 116:105 (27:39, 35:21, 26:20, 28:25)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (38 + 14 подборов + 12 передач), Оладипо (21), Джереми Грант (13 + 5 подборов)
«Нью-Йорк»: Энтони (30), Роуз (25 + 7 передач), К. Ли (16)

«Орландо» – «Сан-Антонио» – 79:107 (16:30, 21:24, 27:31, 15:22)
«Орландо»: Вучевич (16 + 10 подборов), А. Гордон (11 + 6 подборов), Джефф Грин (11)
«Сан-Антонио»: Олдридж (23), К. Леонард (22 + 5 подборов), Миллс (13 + 6 передач)

«Денвер» – «Миннесота» – 99:112 (31:32, 29:30, 19:23, 20:27)
«Денвер»: Г. Харрис (22), Бартон (18 + 9 подборов), Нельсон (16 + 7 подборов + 11 передач)
«Миннесота»: Уиггинс (40), Таунс (24 + 19 подборов), Мухаммад (15)

«Бостон» – «Филадельфия» – 116:108 (29:29, 32:32, 26:18, 29:29)

«Бруклин» – «Милуоки» – 125:129 (33:39, 27:23, 22:33, 43:34)

«Детройт» – «Даллас» – 98:91 (27:17, 35:18, 16:28, 20:28)

«Клипперс» – «Атланта» – 99:84 (21:22, 33:18, 29:24, 16:20)

«Мемфис» – «Нью-Орлеан» – 91:95 (22:28, 21:22, 18:27, 30:18)

«Торонто» – «Шарлотт» – 90:85 (31:20, 13:21, 14:34, 32:10)

«Юта» – «Портленд» – 111:88 (18:17, 22:20, 34:25, 37:26)

Источник — basket-planet.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.