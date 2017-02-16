НБА. 15 очков Лэня помогли Финиксу уничтожить Лейкерс

Стабильное днище. А мне канониры всегда нравились. Еще во времена Анри.Ну а старику пора уже отдо...

мне все же кажется, что, не смотря на хорошую предсезонку, получат 2:1, а дома вынесут 3:0 и прой...

Да уж куда ему до одного известнейшего на весь мир зозули...

Для Сельты??? Ты с другой планеты, что ли? Или если кто-то родился в россии, то его нет и не было...