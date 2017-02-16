НБА. Кармело Энтони заменит Кевина Лава в Матче всех звезд

В Матче всех звезд НБА произойдет замена. Вместо травмированного Кевина Лава из «Кливленда», сыграет Кармело Энтони из «Нью-Йорка». Этот участие в Матче всех звезд НБА станет десятым в карьере 32-летнего баскетболиста.

Также произошла замена и в Матче восходящих звезд лиги. Центровой «Нью-Йорка» Вилли Эрнангомес заменти трвмированного Эммануэля Мудиая из «Денвера». Таким образом, за сборную Мира выступят уже шесть представителей Европы, но в ней не окажется ни одного африканца.

Ранее испанский свингмэн «Оклахома-Сити» Алекс Абринес заменил в сборной Мира камерунского центрового Джоэла Эмбида.