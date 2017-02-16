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Суперлига. Будивельник в концовке дожимает Химик

«Черкаськи Мавпы» одерживают домашнюю победу над БИПой

  • 16.02.2017 22:01
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«Будивельник» – «Химик» – 76:74 (18:22, 15:23, 27:15, 16:14) 
 
«Будивельник»: Зотов (2), Дугат (13 + 9 подборов + 8 передач), Стефенс (13), Дроздов (12), М. Анисимов (12 + 4 передачи – 6 потерь) – старт; Отверченко (8), Горбенко (6), Завадский (2), Крутоус (4), Филдс (4)
«Химик»: Сидоров, Д. Смит (15 + 7 передач), Конев (5 + 5 подборов), Антипов (6 + 7 подборов), Дж. Лав (5 + 5 подборов) – старт; Бехерано (8), Беликов, Петров (19 + 4 перехвата – 4 потери), Рябчук (16)
 
«Черкаськи Мавпы» – БИПА – 90:83 (23:18, 18:20, 22:23, 27:22)
 
«Черкаськи Мавпы»: Бояркин (4 + 8 подборов + 9 передач), Сизов (7), Кольченко (11 + 5 передач + 4 перехвата), Чумаков (25), Скапинцев (2) – старт; Мирошниченко, Кобец (11), С. Дэвис (14 + 6 подборов), Тихонов (5 + 2 блок-шота), Кальниченко (11)
БИПА: Артамонов (20 + 7 передач + 3 перехвата – 7 потерь), Фандерберк (27 + 8 подборов + 4 передачи), Жуковский (3), Волчанов (6), Челован (14 + 6 подборов + 2 блок-шота) – старт; Е. Ткаченко, Слипенчук (5 передач), Антонец, Ягодин, Кушниров (13 + 5 подборов)

Источник — Sport.ua

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