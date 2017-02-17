НБА. Вашингтон обыграл Индиану, Чикаго – Бостон

Минувшей ночью в НБА было сыграно два матча.
«Индиана» – «Вашингтон» – 98:111 (27:34, 25:28, 25:28, 21:21)
«Индиана»: М. Тернер (17 + 9 подборов), Джордж (17 + 7 подборов), Эл Джефферсон (12)
«Вашингтон»: Портер (25 + 8 подборов), Маркифф Моррис (21 + 7 подборов), Уолл (20 + 12 передач)
«Чикаго» – «Бостон» – 104:103 (22:25, 30:33, 29:20, 23:25)
«Чикаго»: Д. Батлер (29 + 7 передач), Портис (19 + 8 подборов), Р. Лопес (15 + 8 подборов)
«Бостон»: А. Томас (29 + 7 передач), Олийник (17 + 7 подборов + 4 передачи), Розьер (11)
Источник — Sport.ua
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