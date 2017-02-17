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Суперлига. Волыньбаскет отправится на Хортицу, Николаев примет Кремень

В пятницу в Суперлиге состоятся два принцпиальных матча

  • 17.02.2017 11:53
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Суперлига. Волыньбаскет отправится на Хортицу, Николаев примет Кремень
БК «Запорожье-ZOG» - «Волыньбаскет», 18:00 
 
Запорожские баскетболисты никак не могут размочить свою неудачную серию из поражений, которая насчитывает уже 9 матчей кряду. Такое положение дел не может не давить на нового наставника команды Валерия Плеханова, которому вдобавок придётся перекраивать игру своих подопечных с учетом травмы основного разыгрывающего Павла Буренко. Лучанам же, утратившим шансы на выход в плей-офф, остается играть только за свое имя. Однако команда у Дмитрия Чайковского боевая, и на «крыльях раскрепощенности» может добиться положительного результата. Примером тому может послужить недавняя уверенная победа над «Харьковом». И все же «Запорожье» обязано выигрывать домашний матч, дабы улучшить свое моральное состояние и турнирное положение.
 
МБК «Николаев» - «Кремень», 19:00
 
Данный поединок будет не менее захватывающим, нежели предыдущий. «Кремень» все еще может побороться за выход в плей-офф Суперлиги и уже обыгрывал «корабелов» в текущем сезоне. А учитывая тот факт, что «Николаев» потерял нескольких ключевых игроков и слабо выступает на протяжении последних месяцев, то шансы дружины Бориса Сагая на выездной триумф возрастают еще больше. Что же касается «муниципалов», то и им пора бы порадовать свою местную горячо поддерживающую публику викторией. Матч с «Кремнем» является вполне подходящим для возвращения николаевских баскетболистов на победный путь.
 

Источник — Sport.ua

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