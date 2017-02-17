Будивельник установил рекорд посещаемости в Суперлиге текущего сезона

Последнюю битву лидеров Суперлиги Пари-Матч «Будивельник» - «Химик» посетили накануне 4200 болельщиков. Это рекорд посещаемости чемпионата Украины в элитном дивизионе текущего сезона и самый большой показатель за последние несколько сезонов.
Учитывая вместимость столичного Дворца спорта «Будивельник» является безоговорочным лидером текущего сезона Суперлиги Пари-Матч за посещаемостью своих поединков.
Топ-5 поединков Суперлиги Пари-Матч по посещаемости
«Будивельник» - «Химик» - 4200 (16 февраля)
«Будивельник» - «Черкаськи Мавпы» - 3800 (14 января)
«Будивельник» - «Черкаськи Мавпы» - 2500 (7 октября)
«Будивельник» - «Днепр» - 2200 (29 октября)
«Будивельник» - «Николаев» - 2000 (10 ноября)
Источник — Basket.com.ua
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