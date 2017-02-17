Будивельник установил рекорд посещаемости в Суперлиге текущего сезона

"ватаны" вы хде?кто там рассказывал о деревянной?умрите твари рашисткие!

Молодцы

Лена вернулась!! Капитанище!!

Аааааааааа!! Эта медаль круче золота! Ленааа!!

ДА ЕСТЬ ЖЕ!!!!! УМНИЦА!!!!

Порадовали - молодцы

Кто там не верил в Лену? #последнийкругнаш !!!

ПЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!УРА!!!!!!!!!!!!!

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