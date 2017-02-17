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Суперлига. Николаев и Запорожье одерживают домашние победы

«Волыньбаскет» и «Кремень» прогнозируемо проигрывают

  • 17.02.2017 22:06
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БК «Запорожье-ZOG» — «Волыньбаскет» 82:54 (26:7, 20:10, 18:17, 18:14) 
 
«Запорожье»: Кондраков (8 + 6 подборов + 5 потерь + 3 перехвата), Рыбалко (12), Носков (6 + 8 подборов + 4 передачи), Липовцев (2), Конате (17 + 6 подборов) — старт; Теряник (0 + 4 передачи), Мальчевский (11), Буц (5), Лукьянов (13), Овдеенко (8 + 4 передачи), Вит.Быков
«Волыньбаскет»: Тимощук (3 + 6 подборов + 3 перехвата), Федчук (8), Герасимчук (2), Рудаков (7 + 5 подборов), Дейна (3) — старт; Глушко (1), Шкондя (7), Дикий (8), Моторчук (5), Полюляк (9 + 5 подборов). 
 
МБК «Николаев» — «Кремень» 85:68 (18:17, 20:12, 29:18, 18:21) 
 
«Николаев»: Тонченко (4 + 7 передачи), Мусиенко (5), Иванов (12 + 4 передачи + 4 потери), Онуфриев (19), Чемякин (12 + 5 подборов) — старт; Хохоник (0 + 4 потери), Галенко (12), Швец (15 + 14 подборов + 3 перехвата), П.Лебединцев (6 + 6 подборов), Бобров
«Кремень»: Кожемякин (12 + 4 подбора + 5 перехватов), Зозуля (0 + 4 передачи), Байда (7), Скрипец (16 + 7 подборов), Хамзаев (18) — старт; Ясиненко (2), Нещерет, Чигринов, Луговцов (8), Кадыгроб (5). 

Источник — Sport.ua

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