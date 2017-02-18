Сборная США – Сборная Мира – 141:150 (66:77, 75:73)
Сборная США: Расселл (18 + 4 передачи), Д. Букер (17 + 6 передач), Крисс (7), М. Тернер (12), Таунс (24 + 11 подборов) – старт; Камински (33), Ингрэм (4), Брогдон (3 + 5 передач), Окафор (10), Д. Симмонс(19)
Сборная Мира: Экзам (11 + 4 передачи), Хилд (28 + 6 подборов + 3 перехвата), Шарич (17 + 5 подборов + 4 передачи), Порзиингис (24 + 10 подборов), Йокич (12 + 11 подборов + 8 передач + 3 перехвата) – старт; Абринес (3), Маррэй (36 + 11 передач), Лайлс (7), Сабонис (10), Г. Эрнангомес (2 + 6 подборов)
Самым ценным игроком матча признан канадский атакующий защитник «Денвера» Джамал Маррэй. За 20 минут на площадке набрал 36 очков, реализовав 4 из 5 бросков с ближней и средней дистанций, 9 из 14 трехочковых и 1 из 1 штрафных, а также совершил 3 подбора, отдал 11 передач и сделал перехват. Таким образом, Маррей также стал самым результативным баскетболистом и лучшим ассистентом поединка.
Источник — Sport.ua
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