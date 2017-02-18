Последние комментарии

Ірина ВАРВИНЕЦЬ: «Сьогодні лижі були просто чудові» 09:38 — Zhez53 Да, нет. Я про корреспондента и про его вопросы. Осталось только спросить, как спала и как накану... 09:31 — Vit18 Та ні, вона вже декілька сезонів в основі

Анастасія МЕРКУШИНА: «Дуже старалася показати свій максимум» 09:05 — Vitalik Shevchenko А дачі в тебе на Мальдівах намає? Мені вже попадались в інтернеті такі успішніПасажири як ти,...

Динамо победило в последнем спарринге на сборах в Испании 08:47 — stopor2016 Ну не могу понять , что с Гармашем. Человек совершенно потерял всё - не может мяч остановить ,...

Сборная Украины — серебряный призер женской эстафеты! 08:44 — Vitalik Shevchenko Cтолярчук: Я думаю, ніякі звістки про несправність ліфта, або про ранкові польоти джмеля так не т...