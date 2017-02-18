Суперлига. Будивельник сыграет с БИПой, Химик отправится в Черкассы

«Будивельник» — «БИПА», 14:00

Матч в столице Украины будет интересным не только с точки зрения получения итогового результата, но и как репетиция полуфинального противостояния Кубка Украины. Оба соперника провели непростой тур несколько дней назад. Столичные баскетболисты двумя днями ранее на родном паркете в упорной борьбе вырвали победу у южненского «Химика», одесситы же уступили в Черкассах местной команде. БИПА во что бы то ни стало должна свести количество потерянных очков до конца регулярного чемпионата к минимуму, дабы сохранить за собой четвертую позицию и потенциальное преимущество над соперником в плей-офф в виде домашнего паркета. Что касается киевлян, то «Будивельник» уверенно окопался на вершине турнирной таблицы после победы над главным конкурентом, теперь же тренерскому штабу важно не упустить момент психологической расслабленности и недонастроя собственной команды.

«Черкасские Мавпы» — «Химик», 16:00

Южненский «Химик» после поражения в матче с главным соперником по борьбе за золото «Будивельником», попытается реабилитироваться перед собственными болельщиками матчем в Черкассах. «Мавпы» же довольно неожиданно легко справились двумя днями ранее на домашнем паркете с БИПой, теперь же примут команду из Южного. Черкащане уже не раз преподносили сюрпризы по ходу текущего сезона, так что вполне могут рассчитывать на успех и в матче с «Химиком». Соперникам есть за что бороться в плане турнирной борьбы: «Химик» попытается вернуться на вершину турнирной таблицы, «Мавпы» - улучшить позиции накануне плей-офф.