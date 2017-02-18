Суперлига. Будивельник не оставляет шансов БИПе

«Будивельник» – БИПА – 81:59 (15:18, 22:10, 27:15, 17:16)
«Будивельник»: Филдс (10), Отверченко (6), Крутоус (15), Стефенс (17 + 9 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), М. Анисимов (1 + 6 подборов) – старт; Дугат (7 + 5 подборов), Луценко, Горбенко (5 + 4 передачи + 3 перехвата), Завадский (5), Зотов (4), Винтоняк (4), Дроздов (7)
БИПА: Артамонов (6 + 6 передач), Фандерберк (13 + 3 перехвата), Антонец (5), Волчанов (4), Челован (19 + 5 подборов + 2 блок-шота) – старт; Розенцвит (1), Е. Ткаченко, Слипенчук (4 потери), Жуковский, Ягодин, Кушниров (9 + 5 подборов), Фурс (2)
Источник — Sport.ua
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