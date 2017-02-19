Суперлига. Политехник вырвал победу у Николаева, Днепр дожал Волынь

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Анастасия МЕРКУШИНА: «Я действительно счастлива!» 17:29 — epikaey Переходите на другой ресурс если что то вас не устраивает на этом. 16:50 — Oleg.Groningen Sport.ua!!!😡😡😡Чому знову російською???? Чому видаляєте комент...

Олимпик будет играть во Львове 17:28 — vasyan86 Оно-то смешно конечно, но посмотрим, оставят ли этот в пункт, если Гельзинец будет играть там еще...