Суперлига. Политехник вырвал победу у Николаева, Днепр дожал Волынь

«Николаев» – «Политехник» – 72:73 (23:23, 18:22, 23:12, 8:16)
«Николаев»: Тонченко (4 + 6 подборов), Мусиенко (14), Иванов (22), Онуфриев (4 + 8 подборов + 2 блок-шота), Чемякин (10 + 9 подборов + 4 передачи + 3 перехвата) – старт; Хохоник, Галенко (4), Швец (12 + 6 подборов + 2 блок-шота), П. Лебединцев (2)
«Политехник»: Сайниев (10 + 5 подборов + 7 передач), Козлов (18 + 5 передач), Арабаджи (7), Рочняк (8 + 7 подборов), Столикер (10 + 11 подборов) – старт; Колотилов, Сухарь, С. Кузнецов (10), Бест (10 + 7 подборов + 2 блок-шота)
«Днепр» - «Волыньбаскет» 65:51 (11:17, 16:7, 14:24, 24:3)
«Днепр»: Мишула (7 + 4 передачи + 4 потери), Закурдаев (7), Глебов (0 + 9 подборов), Тимофеенко (19 + 8 подборов + 5 потерь), Загреба (11 + 10 подборов) - старт; Шундель (8), Дзюба (7 + 6 подборов), Месяц (5 + 5 подборов), Шевченко (1), Ткачук, Вильховецкий.
«Волыньбаскет»: Федчук (13), Полюляк (12), Рудаков (4 + 5 подборов), Дикий (2 + 7 подборов), Моторчук (6 + 5 подборов) - старт; Тимощук (7), Герасимчук (3), Глушко (2), Дейна (2), Шкондя.
Главный тренер: Дмитрий Чайковский.
Источник — Sport.ua
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