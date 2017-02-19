Сергей Гладырь стал MVP финала Кубка Франции

Українець Сергій Гладир став MVP фіналу Кубка Франції. «Монако» має завдячувати результативності українського свінгмена у фінальній грі проти АСВЕЛа. Саме у вирішальний момент український снайпер взяв ініціативу на себе та реалізував серію триочкових, які приголомшили суперника. У фінальному матчі Гладир реалізував 5/6 кидків з-за дуги та став найрезультативнішим гравцем команди – 22 очка.

«Монако» вирвало перемогу у фінальному матчі з рахунком 95:91 та вдруге поспіль забрало почесний трофей.