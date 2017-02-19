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Сергей Гладырь стал MVP финала Кубка Франции

Украинец набрал в финальном матче 22 очка, попав 5 из 6 трехочковых

  • 19.02.2017 23:05
  • 222 просмотров
  • 1 комментария
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ASMBasket.org.
© ASMBasket.org.

Українець Сергій Гладир став MVP фіналу Кубка Франції. «Монако» має завдячувати результативності українського свінгмена у фінальній грі проти АСВЕЛа. Саме у вирішальний момент український снайпер взяв ініціативу на себе та реалізував серію триочкових, які приголомшили суперника. У фінальному матчі Гладир реалізував 5/6 кидків з-за дуги та став найрезультативнішим гравцем команди – 22 очка.

«Монако» вирвало перемогу у фінальному матчі з рахунком 95:91 та вдруге поспіль забрало почесний трофей.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    andprofi
      andprofi, 19.02.2017 23:16
    0
    забирай Пуха и в стартовую пятерку сборной!
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