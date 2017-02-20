НБА. Запад победил Восток в Матче всех звезд

За океаном состоялся Матч всех звезд НБА. Победу в поединке одержала команда Запада.
Команда Запада – Команда Востока – 192:182 (48:53, 49:39, 47:47, 48:43)
Команда Запада: Дэвис (52 + 10 подборов), Карри (21 + 6 передач), Дюрэнт (21 + 10 подборов + 10 передач), Харден (12 + 7 подборов + 12 передач + 10 потерь), Ленард (4) – старт; Уэстбрук (41 + 7 передач), Томпсон (12), Марк Газоль (10 + 10 подборов + 8 передач), Хэйворд (8), Джордан (6), Казинс (3), Грин (2 + 7 подборов + 6 передач).
Команда Востока: Адетокумбо (30), Джеймс (23), Ирвинг (22 + 7 подборов + 14 передач), ДеРозан (16 + 6 передач), Батлер (6) – старт; Томас (20), Лаури (19), Уолл (12), Джордж (12), Энтони (10), Уокер (7 + 6 передач), Миллсэп (5).
MVP матча признан бигмэн «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис, который установил рекорд результативности за всю историю проведения Матча всех звезд – 52 очка. Ранее рекордсменом являлся Уилт Чемберлен, который в 1962 году записал в свой актив 42 очка.
Источник — Sport.ua
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