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НБА. Запад победил Восток в Матче всех звезд

MVP поединка стал форвард «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис

  • 20.02.2017 07:40
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nba.com. Энтони Дэвис
© nba.com. Энтони Дэвис

За океаном состоялся Матч всех звезд НБА. Победу в поединке одержала команда Запада.

Команда Запада – Команда Востока – 192:182 (48:53, 49:39, 47:47, 48:43)

Команда Запада: Дэвис (52 + 10 подборов), Карри (21 + 6 передач), Дюрэнт (21 + 10 подборов + 10 передач), Харден (12 + 7 подборов + 12 передач + 10 потерь), Ленард (4) – старт; Уэстбрук (41 + 7 передач), Томпсон (12), Марк Газоль (10 + 10 подборов + 8 передач), Хэйворд (8), Джордан (6), Казинс (3), Грин (2 + 7 подборов + 6 передач).

Команда Востока: Адетокумбо (30), Джеймс (23), Ирвинг (22 + 7 подборов + 14 передач), ДеРозан (16 + 6 передач), Батлер (6) – старт; Томас (20), Лаури (19), Уолл (12), Джордж (12), Энтони (10), Уокер (7 + 6 передач), Миллсэп (5).

MVP матча признан бигмэн «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис, который установил рекорд результативности за всю историю проведения Матча всех звезд – 52 очка. Ранее рекордсменом являлся Уилт Чемберлен, который в 1962 году записал в свой актив 42 очка.

Источник — Sport.ua

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