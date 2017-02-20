Матч всех звезд Суперлиги пройдет в Днепре

Президиум Федерации баскетбола утвердил Днепр и ДС «Шинник» местом проведения Матча Звезд украинской лиги. Событие состоится 12-го марта.
На днях ФБУ обещает рассказать о принципе формирования сборных и утвердить логотип события. Ранее Днепр был в числе главных претендентов на проведение матча, однако в самой федерации до последнего рассматривали вариант с Киевом.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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