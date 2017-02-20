Матч всех звезд Суперлиги пройдет в Днепре

По-перше, навчись висловлювати свої думки без орфографічних помилок! По-друге, я кажу не про вчо...

Ну да, эти 10 пенсов так засрали и заблевали Марсель, что французы аплодировали русским.Ну а насч...

А, ветеран батальона Торнадо. Такой славный херой-освободитель, насилующий детишек и женщин, и ос...

Иди и погоняй хотя бы одного пенсионера,потом расскажешь.