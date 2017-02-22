Евгений МУРЗИН: «У Гладыря есть желание играть за сборную»

Головний тренер національної чоловічої збірної України Євген Мурзін підбив підсумки робочої поїздки до Іспанії та Монако, під час якої зустрівся з кандидатами до головної команди країни. Що привернуло увагу Євгена Мурзіна під час поїздки? Які очікування має головний тренер збірної від Фіналу чотирьох FreezeOil Кубка України?

- Перед відвідинами Іспанії я заїхав у Монако до Сергія Гладиря, подивився матч чемпіонату Франції Антіб – Монако (84:91 – ред.). Спілкувався із Сергієм, зі Звєзданом Мітровічем (головний тренер «Монако» - ред.). Звєздан – відомий тренер в Україні (тренував «Будівельник», «Кривбасбаскет», «Азовмаш», «Хімік» - ред.), два дні спілкувався з ним. Потім переїхав до Валенсії, де відвідав матч регулярного чемпіонату (Валенсія – Сарагоса 100:67 – ред.), і потім був присутній на тренуваннях Валенсії, дивився, як вона готується до матчів Кубка Короля Іспанії. Потім переїхав до Віторії-Гастейс і за чотири дні подивився сім ігор за участі представників елітного дивізіону Чемпіонату Іспанії. Перших три дні було по дві гри на день, а заключний четвертий день – фінал. У якому Валенсія грала проти мадридського Реала (97:95 – переміг Реал – ред.). Поїздка була насиченою і корисною. Не назву навіть, скільки кілометрів налітав і наїздив, загалом 10 ігор передивився. Спілкувався з хлопцями, з Славою Кравцовим, отримав чимало цікавої інформації і корисних знайомств. Я задоволений.

- Першим пунктом Вашої поїздки була зустріч з Гладирем, наскільки конструктивним виявилося спілкування.

- Спілкування конструктивне завжди, неважливо, до якого результату воно призводить. У Сергія є бажання грати за збірну. Якщо здоров`я дозволить, він із задоволенням приїде і гратиме за збірну. Його усе ще непокоїть коліно, але, думаю, певним чином йому вдалося вирішити цю проблему, бо він став MVP Кубка Франції, показав дуже змістовний баскетбол. Показав свої лідерські якості, і у цій команді чимало знайомих облич зустрів – першого номера грає Бост, натуралізований американець зі збірної Болгарії, Зак Райт, який також був членом збірної Болгарії. Саломон свого часу грав у «Черкаських Мавпах», а зараз в «Антибі». Чимало знайомих імен було і тепер я можу порівняти французький та іспанський баскетбол. Інформації багато і потрібно трохи часу, аби її опрацювати.

- Де клубний баскетбол сильніший?

- Безумовно іспанський. На мій погляд, зараз у цій країні найсильніший чемпіонат у Європі. Команди не сильно відрізняються за рівнем майстерності, та й їхня кількість вражає. Є і чемпіонат Греції, і турецький, італійський, але іспанський на сьогодні – найцікавіший чемпіонат за якістю баскетболу, добором гравців.

- Що обговорювали з Кравцовим?

- Я впевнений, що він влітку приїде до тренувального табору збірної.

- Наскільки його позиції у клубі є міцними?

- Він підписав контракт на рік, тренер йому довіряє.

- З ким ще спілкувалися?

- З Пустовим і з Геруном. Мав розлогі співбесіди з ними. Нажаль, чимала відстань не дозволила з ними поспілкуватися наживо. В «Обрадойро» (команді, де грає Пустовий – ред.) було три дні вихідних, і відстань між нами була надто велика. А Герун? Він сказав мені, що розмовляв зі своїм тренером про плани на літо. Бо його взяли до Барселони-2 з перспективою перегляду у першій команді. На сьогодні перегляд ще триває, а відтак його майбутнє – туманне. Я бажаю йому, щоб він потрапив до ростеру першої команди, думаю, це буде для нього позитивним кроком.

- З Пустовим зрозуміло, він гратиме у збірній, а з Геруном?

- Якщо він скористається шансом пробитися до першої команди «Барселони», думаю, швидше за все він не приїде. Але знов-таки, ми говоримо Герун - ми поки що розмовляємо про другу збірну. Якщо у червні він приїде, проходитиме підготовку з другою збірною, яка безпосередньо готуватиметься до Універсіади. Якщо він там себе проявить, тоді ми його залучатимемо до лав національної збірної. Ми це з ним обговорювали, він погодився. Для нього це цілком зрозуміла ситуація. Я йому сказав: ми тебе не знаємо, тебе не бачили, що і як.Точніше, бачили по ТБ, але розпочнемо з другої збірної.

- Наскільки тренувальний процес у Туреччині, де Ви були до цього, відрізняється від тренувального процесу в Іспанії?

- Важко порівнювати, бо в період, коли я був в Іспанії, Валенсія мала дуже багато ігор. У суботу грають у чемпіонаті, у вівторок їдуть на Кубок Короля. Три дні, під час яких я був присутній на тренуваннях – цього замало. До того ж тренування після ігор є відновлювальними, підготовчими, ознайомчими. Тобто вони не несуть тієї інформації, як у передсезонній підготовці. Але деякі цікаві моменти я собі занотував і буду їх використовувати під час роботи зі збірною. Плюс, вкотре повторюся, я думав, що у Туреччині було виключення, коли люди до мене ставилися вкрай доброзичливо, відверто. Але ця ж сама ситуація була у Монако, в Іспанії у Валенсії. Тренер сам підійшов на розмову – будь-які питання, контакти, допомога, будь-ласка. Люди готові ділитися щиро будь-якою інформацією. Це дуже приємно.

- Найближчого вікенду відбудеться Фінал чотирьох FreezeOil Кубка України. Підбір учасників доволі рівний. Чого Ви очікуєте від цього Фіналу чотирьох?

- Я очікую цікавого Фіналу Чотирьох.

- Ваші симпатії на чиєму боці?

- Будівельник – тут моя симпатія однозначна (Євген Мурзін був гравцем Будівельника за часів Золотої Ери клубу, ставав у його складі чемпіоном СРСР-1989, у нульових і 2016-му тренував Будівельник - ред.). Ця команда на сьогодні має і склад, і підбір гравців, плюс має психологічну перевагу над усіма учасниками, з ким доведеться грати. І останню гру з Одесою Будівельник виграв, і з Хіміком, з Дніпром. Тобто психологічно Будівельник стоїть на щабель вище за своїх опонентів. Плюс підбір гравців, плюс домашня арена – свої вболівальники. Ці три позиції дуже важливі, і я віддаю перевагу Будівельнику.

- Якісь точкові помітки собі робитимете?

- Безумовно, я хочу переглянути гравців, бо це півфінал і фінал. У парі Дніпро – Хімік буде заруба, як у нас кажуть. Боротьба чоловіча, справжня, безкомпромісна. У цій парі я не беруся, кому віддати перевагу – гра покаже. А БІПА – Будівельник? Я ставлю на Будівельник.

- Який Ваш маршрут буде наступним?

- Розробляємо. Є цікавий варіант Барселони, і США не слід зкидати з рахунку, але про щось конкретне говорити зарано.