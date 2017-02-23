На засіданні Директорату чемпіонату України 20.02.2017 р. було розглянуто аналіз роботи суддівської бригади гри між командами Суперліги Парі-Матч «Черкаські мавпи» – «Хімік» 18.02.2017 р., який був наданий Технічною комісією ФБУ.



Було прийняте наступне рішення:



Суддів Чебишева Сергія та Пономаренка Романа за помилку, що могла вплинути на результат гри (пропуск пробіжки гравця »Черкаських Мавп» № 11 Кальніченка ), відсторонити від суддівства ігор чемпіонату та Кубку України на період з 22 лютого по 22 березня 2017 р. включно.