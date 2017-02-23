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Арбитры матча Черкасские Мавпы - Химик отстранены от судейства

Срок «бана» – один месяц

  • 23.02.2017 08:36
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На засіданні Директорату чемпіонату України 20.02.2017 р. було розглянуто аналіз роботи суддівської бригади гри між командами Суперліги Парі-Матч «Черкаські мавпи» – «Хімік» 18.02.2017 р., який був наданий Технічною комісією ФБУ.

Було прийняте наступне рішення:

Суддів Чебишева Сергія та Пономаренка Романа за помилку, що могла вплинути на результат гри (пропуск пробіжки гравця »Черкаських Мавп» № 11 Кальніченка ), відсторонити від суддівства ігор чемпіонату та Кубку України на період з 22 лютого по 22 березня 2017 р. включно.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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