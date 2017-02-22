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Мэджик Джонсон стал президентом Лос-Анджелес Лейкерс

Легендарный в прошлом баскетболист будет лично заниматься драфтом и обменом игроков клуба

  • 22.02.2017 12:51
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theplaybook.magicjohnson.com
© theplaybook.magicjohnson.com

Легендарного 5-разового чемпіона НБА Меджика Джонсона призначено президентом Лейкерс. Про це оголосила власниця клубу Джинні Басс, інформує прес-служба Лейкерс.

Разом з тим генерального менеджера Лейкерс Мітча Капчака відсторонено від посади. Також усунуто від виконання обов’язків виконавчого віце-президента за баскетбольними операціями співвласника клуба Джима Басса.

За інформацією американських ЗМІ поштовхом до значних змін у керівництві Лейкерс стала остання невдала спроба викупити контракт центрового Нового Орлеана Демаркуса Казинса.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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