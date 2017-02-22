Мэджик Джонсон стал президентом Лос-Анджелес Лейкерс

Легендарного 5-разового чемпіона НБА Меджика Джонсона призначено президентом Лейкерс. Про це оголосила власниця клубу Джинні Басс, інформує прес-служба Лейкерс.
Разом з тим генерального менеджера Лейкерс Мітча Капчака відсторонено від посади. Також усунуто від виконання обов’язків виконавчого віце-президента за баскетбольними операціями співвласника клуба Джима Басса.
За інформацією американських ЗМІ поштовхом до значних змін у керівництві Лейкерс стала остання невдала спроба викупити контракт центрового Нового Орлеана Демаркуса Казинса.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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