Уик-энд звезд



Прошлая неделя прошла под знаком Звездного уик-энда.



Первыми веселили публику новички и второгодки в поединке восходящих звезд: сборная США против сборной мира. В итоге победу одержали игроки не из США, обыграв американцев со счетом 150:141. Самым ценным игроком встречи был назван защитник «Денвера» Джамал Мюррэй, набравший 36 очков и 11 передач. Мюррэй стал вторым канадцем, который получил приз MVP.





Дальше последовали конкурсы

Форвард «Индианы» Гленн Робинсон III стал победителем конкурса данков. В финале он обошел Деррика Джонса-младшего из «Финикса» со счетом 94:87. Именно игрок «Санс» выиграл первый раунд с 95 пунктами, Робинсон собрал 91 очко, ДеАндре Джордан («Клипперс») – 84. Только 72 пункта было в активе Аарона Гордона («Орландо»).







В конкурсе трехочковых бросков победил защитник «Хьюстона» Эрик Гордон, который в овертайме одолел игрока «Кливленда» Кайри Ирвинга.



Финал

Эрик Гордон (20, 21)

Кайри Ирвинг (20, 18),

Кемба Уокер (17).

Первый раунд:

Эрик Гордон (24),

Кайри Ирвинг (20),

Кемба Уокер (19),

Клэй Томпсон (18),

Ник Янг (18),

Уэсли Мэттьюз (11),

Си Джей Макколлум (10),

Кайл Лаури (9).







Форвард «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис стал победителем конкурса мастерства, 21-летний латвиец обыграл по очереди ДеМаркуса Казинса, Николу Йокича и Гордона Хэйворда.



Последним был Матч звезд. Поединок в Новом Орлеана получился весьма результативным, побив рекорд. Звезды в итоге в общем набрали 374 очка. Предыдущее достижение было установлено в 2016 году, когда общими усилиями Запад и Восток набрали 369 очков (196:173). В итоге Запад победил 192:182. MVP матча получил форвард «Нового Орлеана» Энтони Дэвис, который набрал 52 очка – это новый рекорд для Матча Звезд. Также Дэвис совершил 39 бросков с игры, что также является рекордом.







Все ждали, как снова в одной команде сыграют бывшие партнеры по «Оклахоме» Кевин Дюрант и Расселл Уэстбрук. Сначала они во время случайной встречи в подтрибунных помещениях проигнорировали друг друга, однако во время матча Уэстбрук забил после наброса под аллей-уп в исполнении Дюранта.



Кроме этого, стоит отметить еще один момент на счет Уэстбрука, который набрал 41 очко, 5 подборов и 7 передач за 20 минут в Матче Звезд. Защитник «Оклахомы» был одним из претендентов на приз MVP игры, которая могла стать для него третьей подряд, но главный тренер Сборной Запада Стив Керр решил снять баскетболиста на последние минуты встречи. В итоге Энтони Дэвис остался на паркете и сумел завоевать приз.





Самые забавные моменты Матча звезд:





Казинс обменян в «Новый Орлеан»

По окончании Матча звезд стало известно о самом громком обмене этого сезона. Один из лучших центровых лиги ДеМаркус Казинс перешел в «Новый Орлеан». Детали сделки: Казинс и форвард Омри Каспи перешли в «Пеликанс», а «Сакременто» получил защитников Бадди Хилда, Тайрика Эванса и Лэнгстона Гэллоуэя, а также два выбора на предстоящем драфте - свой пик первого раунда 2017 года (защита топ-3), а также пик второго раунда «Филадельфии» этого года.



С одной стороны, можно предположить, что «Кингс» получили за своего лидера слишком мало, но посмотрим, как оно будет, только время всех рассудит. «Сакраменто» нужно было определяться, делать ли ставку и дальше на сильного исполнителя, но весьма проблемного, или же получить за него активы и перестраиваться. Генеральный менеджер «Сакраменто» Владе Дивац признался, что перед этим имел более выгодное предложение по обмену Казинса, чем то, на которое он согласился. Он также отметил, что «Кингс» должны были сделать обмен, так как позже получили бы еще меньше.





В тоже время «Новый Орлеан» получает еще одну звезду, хотя и проблемную. Новый контендер? Посмотрим, как приживается Казинс, когда у него в партнерах будет еще одна звезда, как тренерский штаб «Пеликанс» будет строить игру с двумя такими большими игроками. Но то, что интерес к этой команде вырастет - это факт.



Сам Казинс не сдержал слез на последней конференции в качестве игрока «Кингс», он также отметил, что его душа всегда останется в Сакраменто, так как это его город. В новой команде Казинс будет играть под номером «0», назвав такое решение новой жизнью. Отметим, что обмен бигмену будет стоить 30 миллионов долларов. «Кингс» могли предложить баскетболисту максимальные 209 млн долларов за пять лет, в то время как после обмена «Пеликанс» смогут дать игроку «только» пятилетний контракт на 179 млн долларов.



Серьезные изменения в «Лейкерс»

Трейд в Казинса в «Новый Орлеан» отразился на будущем не только «Пеликанс» и «Сакраменто», но и «Лос-Анджелес Лейкерс». Последние также надеялись заполучить звездного центрового, это была последняя попытка генерального менеджера «Лейкерс» Митча Капчака, а также исполнительного вице-президента Джима Басс сохранить свои посты. В итоге они оба потеряли свои должности, а Джинни Басс быстро объявила о назначении Мэджика Джонсона президентом по баскетбольным операциям. Место генерального менеджера занял бывший агент Коби Брайанта Роб Пелинка. Первым обменом для Джонсона стал трейд Лу Уильямс в «Хьюстон» на Кори Брюэра и пик первого раунда.



Дедлайн уже близко

Команды продолжают активно вести переговоры, чтобы усилить свои команды или получить выборы на драфте. Период обменов заканчивает 23 февраля в 15:00 по Североамериканскому восточному времени.



Так, «Бруклин» снизил цену на своего лидера Брука Лопеса, который набирает более 20 очков в среднем за сезон, и готов обменять центрового на драфт-пик первого и драфт-пик второго раундов. Также «Нетс» близки к тому, чтобы обменять Бояна Богдановича. «Бруклин» выбирает лучшее из полученных предложений по хорватскому игроку. В нынешнем сезоне 27-летний игрок набирает 14,2 очка.





Вполне вероятно, что второй раз за сезон сменит команду и Деррик Роуз. «Нью-Йорк» предпринимают активные попытки обменять разыгрывающего, который в конце сезона станет свободным агентом. В нынешнем сезоне плеймейкер набирает 17,7 очка, 3,9 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру. Роуз отметил, что готов к обмену. Одним из вариантов является «Миннесота», в которой работает хорошо знакомый Деррику Том Тибодо. Сообщается, что в «Никс» может отправиться Рикки Рубио.



А вот Кармело Энтони, скорее всего, остается в Нью-Йорке. «Клипперс» продолжают рассматривать возможный обмен форварда «Никс», но они по-прежнему не готовы отдавать взамен серьезные активы - Криса Пола, Блэйка Гриффина, ДеАндре Джордана и Джей Джей Редика, что ставит под огромное сомнение сделку.



Точно «Индиану» не покинет Пол Джордж, руководство «Пэйсерс» отклоняет все предложения по поводу обмена исполнителя. Кроме этого, руководство «Индианы» проявляет интерес к центровому Джалилу Окафору, которого «Филадельфия» готова обменять перед дедлайном.



Переход Джимми Батлера также, наверное, не случится. Руководство «Быков» склоняется к варианту оставить баскетболиста в своей команде, но может передумать, если получит очень заманчивое предложение. Свое последнее предложение готовит «Бостон», но непонятно, каким оно будет.



Напоследок пару слов о «Финиксе» и Алексее Лэне. Сам украинец в слухах о возможных обменах не участвует. А вот его партнер по команде Тайсон Чендлер да. Сообщалось, что «Санс» хотят расстаться с возрастными игроками и получить выборы на драфтах. Посмотрим, что из этого получится.



Виктор ЯРЕМУС