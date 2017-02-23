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Яо Мин возглавил Китайскую федерацию баскетбола

Экс-центровой «Хьюстона» стал первым спортсменом, избранным на этот пост

  • 23.02.2017 09:26
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cn.sportyou.com
© cn.sportyou.com

Бывший центровой «Хьюстона» Яо Мин возглавил Китайскую федерацию баскетбола.

Его избрание стало частью программы по реформированию организации. Ранее ее возглавляли только правительственные чиновники.

Напомним, Яо Мин провел 8 сезонов в «Хьюстон Рокетс» и закончил карьеру в 2011 году.

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