Бывший центровой «Хьюстона» Яо Мин возглавил Китайскую федерацию баскетбола.
Его избрание стало частью программы по реформированию организации. Ранее ее возглавляли только правительственные чиновники.
Напомним, Яо Мин провел 8 сезонов в «Хьюстон Рокетс» и закончил карьеру в 2011 году.
Yao Ming to head Chinese Basketball Association, lead reform https://t.co/fqbqOyneIV pic.twitter.com/zCzjDZaKkA— CGTN (@CGTNOfficial) 23 лютого 2017 р.
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