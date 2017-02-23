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Состоялась пресс-конференция накануне Финала четырех Кубка Украины

В ближайший уик-энд в Киеве разыграют Кубок Украины

  • 23.02.2017 20:52
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ФБУ
© ФБУ

У Київському Палаці Спорту відбулася прес-конференція з нагоди проведення у столиці Фіналу Чотирьох FreezeOil Кубку України. Присутнім на заході журналістам пощастило першими побачити красень трофей, який виборюватимуть учасники Фіналу Чотирьох.

Боротьбу за Кубок розпочинала 31 команда, позаду 50 з гаком матчів попередніх стадій, настає час найзахопливішого видовища. Високі стандарти організації баскетбольних матчів у Києві залишають глядачам можливість не лише насолодитися грою найсильніших команд України, а й долучитися до цікавих активностей і конкурсів.

Слово спікерам

Роланд Піпер – голова правління FreezeOil Fund:

«Ми підтримуємо український баскетбол, бо це важливо і для бізнесу, і для здоров`я і для розвитку. Окрім України ми допомагаємо розвивати баскетбол в Ізраїлі та Нідерландах. Не виділяю фаворитів, вболіватиму за усі команди. Маю мрію – привезти команду з Амстердама зіграти з переможцем Кубка України».

Володимир Драбіковський – Генеральний Секретар Федерації Баскетболу України:

«Прошу вболівальників купувати квитки он-лайн, щоб потім не гаяти часу у чергах перед початком матчів. А ще у них таким чином з`являється нагода взяти участь у конкурсах і отримати грошовий приз. Ми очікуємо безкомпромісну боротьбу в усіх іграх. В одному з останніх матчів Будівельника у Суперлізі Парі-Матч був встановлений рекорд відвідуваності 4200 глядачів. Думаю, у матчах Фіналу Чотирьох цей рекорд буде перевершений».

Володимир Коваль – головний тренер БК Будівельник:

«Дійсно, у Фіналі Чотирьох зіграють найсильніші клуби України. Ми очікуємо запеклої боротьби вже у першому матчі. Одесити – суперник гідний і хитрий. В останній грі з нами вони приховували свої сильні сторони, підсилилися Поповим. Будемо ретельно готуватися».

Вадим Пудзирей – головний тренер ОБК БІПА:

«Ми хитра команда? Дякую колезі за приємний комплімент. За два сезони з моменту відродження БІПИ долучитися до компанії учасників Фіналу Чотирьох FreezeOil Кубку України – це вже досягнення. Але ми будемо прагнути продемонструвати видовищний баскетбол, не розчарувати своїх прихильників. Ви ж розумієте – це Кубок, один матч може вирішити усе».

Після завершення прес-конференції представники ЗМІ відвідали тренування «Дніпра», який саме проводив вечірнє заняття в ігровому залі Палацу Спорту.

Денис Журавльов, головний тренер БК «Дніпро»:

«Для мене нема різниці – це фінал Кубка чи стандартна гра чемпіонату. Так, думаю, хлопці хвилюватимуться, відповідальність велика. Для багатьох з них це перші змагання на такому рівні. Як завжди я вимагаю від своїх хлопців тільки максимальне налаштування на боротьбу».

Источник — Федерация баскетбола Украины

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