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Кубок Украины. Финал четырех. Анонс

«Будивельник» в полуфинале сразится с БИПой, «Химик» - с «Днепром»

  • 24.02.2017 07:57
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Кубок Украины. Финал четырех. Анонс

 Киевский Дворец Спорта в пятницу примет первые матчи Финала четырех Кубка Украины по баскетболу. Первой парой, которая выйдет на паркет (начало в 17:00), станут «Химик» и «Днепр». Путь к полуфинальному противостоянию для действующего чемпиона команды из Южного выдался более простым. «Химик» сначала уверенно справился с аматорским МАУПом, а затем в двухматчевой серии деклассировал понесший кадровые потери МБК Николаев. Что касается «Днепра», то подопечные Журавлева сначала разбили харьковский «Политехник», а затем в очень упорной дуэли смогли одолеть «Черкасские Мавпы». В текущем сезоне оппоненты успели обменяться победами, к слову, «Днепр» стал первой командой, которая нанесла поражение действующему чемпиону в «регулярке».

 
Второй парой грядущего Финала четырех Кубка Украины станет «Будивельник» и БИПа. Столичная команда в матчах 1/8 финала не без проблем одолела «Кремень», дожав оппонента лишь в киевском противостоянии. Затем «Будивельник» дважды был сильнее «Запорожья». Одесситы же в первом раунде справились с дублирующим составом «Химика», а позже смогли добыть домашнюю победу над «Кривбассом». Второй матч с криворожанами не понадобился, поскольку команда снялась со всех турниров. Примечательно, что буквально неделю назад команды уже встречались на паркете Дворца Спорта в рамках третьего круга чемпионата. Победу убедительно одержали столичные баскетболисты, но одесситы вполне могли экономить силы и не раскрывать всех карт накануне кубковой дуэли. Всего же соперники в нынешнем сезоне сыграли три матча. Два других противостояния также завершились в пользу «Будивельника». Начало матча в 19:30.

Накануне своими мыслями поделился главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин:
 
- «Будивельник» сегодня имеет и состав, и подбор игроков, плюс имеет психологическое преимущество над всеми участниками, с кем придется играть. И последнюю игру с Одессой «Будивельник»  выиграл, и с «Химиком», и с «Днепром». То есть психологически «Будивельник» стоит на ступень выше своих оппонентов. Плюс подбор игроков, плюс домашняя арена - свои болельщики. 
 
Безусловно, я хочу просмотреть игроков, потому что это полуфинал и финал. В паре «Днепр» - «Химик» будет Заруба, как у нас говорят. Борьба мужская, настоящая, бескомпромиссная. В этой паре я не возьмусь предсказать, кому отдать предпочтение - игра покажет. А БИПА - «Будивельник»? Я ставлю на «Будивельник».
 
 

Источник — Sport.ua

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