Кубок Украины. Днепр и Будивельник разыграют золотые медали

«Химик» – «Днепр» – 44:55 (19:14, 8:4, 12:17, 5:20)
«Химик»: Рябчук (3 + 3 перехвата), Д. Смит (14), Конев (6), Антипов (3), Петров (14 + 11 подборов) – старт; Лав, Бехерано (2), Беликов (2), Павлов, Сидоров
«Днепр»: Мишула (7 + 5 передач), Закурдаев (7), Глебов (7), Тимофеенко (16 + 2 блок-шота), Загреба (4 + 8 подборов) – старт; А. Дзюба (7 + 8 подборов), Шевченко (2), Месяц, Ткачук (2), Вильховецкий, Шундель (3)
БИПА — «Будивельник» 51:71 (11:14, 12:24, 12:13, 16:20)
БИПА: Артамонов (10 + 6 передач), Фандерберк (3), Жуковский (5), Волчанов (6), Челован (10 + 9 подборов) — старт; Кушниров (4), Слипенчук (3 + 5 передач), Попов (7), Антонец, Фурс, Розенцвит (3), Ягодин.
«Будивельник»: Зотов (1 + 6 подборов + 4 передачи), Дугат (15 + 5 подборов + 5 передач + 4 потери), Крутоус (4), Стефенс (2 + 4 подбора + 2 блок-шота), Анисимов (16) — старт; Филдс (10 + 7 подборов), Горбенко (5), Завадский, Отверченко (8), Дроздов (7), Винтоняк (3), Луценко.
Источник — Sport.ua
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