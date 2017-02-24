Кубок Украины. Днепр и Будивельник разыграют золотые медали

[quote El Gato, 24.02.2017 17:08]как меня бесит этот ислам[/qu Іслам войовнича релігія за зреченн...

А чого з квітня? Давайте вже з червня, якраз сезон в повному розпалі Все не так як у людей.

теперь понятно.. я тоже замечал.. как у многих .особенно в Германии тупо три подряд проходили... ...