Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. Джеймс сделал трипл-дабл в матче с Нью-Йорком

«Голден Стейт» одолел «Клипперс»

  • 25.02.2017 08:27
  • 12 просмотров
  • 0 комментария
Метки
nba.com
© nba.com

«Голден Стейт» – «Клипперс» – 123:113 (31:24, 18:37, 50:26, 24:26)
«Голден Стейт»: Стивен Карри (25 + 7 подборов + 5 передач), Дюрэнт (25 + 15 подборов + 7 передач), К. Томпсон (18 + 4 передачи)
«Клипперс»: Кроуфорд (19 + 4 передачи), Риверс (19), Джордан (17 + 11 подборов)

«Детройт» – «Шарлотт» – 114:108 ОТ (23:28, 27:34, 20:23, 30:15, 14:8)
«Детройт»: Колдуэлл-Поуп (33 + 9 подборов), Т. Харрис (25 + 7 подборов), Маркус Моррис (16 + 8 подборов)
«Шарлотт»: Уокер (34 + 7 подборов + 6 передач), Батюм (18 + 6 подборов), Камински (17)

«Кливленд» – «Нью-Йорк» – 119:104 (34:33, 35:18, 18:28, 32:25)
«Кливленд»: Ирвинг (23 + 6 передач), Корвер (20), Джеймс (18 + 13 подборов + 15 передач)
«Нью-Йорк»: К. Ли (25 + 6 подборов + 5 передач), Энтони (20 + 5 подборов + 5 передач), Роуз (13 + 4 передачи)

«Нью-Орлеан» – «Хьюстон» – 99:129 (28:30, 22:36, 17:34, 32:29)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (29 + 9 подборов), Казинс (27 + 14 подборов + 5 передач + 5 перехватов + 4 блок-шота), Касспи (12)
«Хьюстон»: Л. Уильямс (27), Э. Гордон (19), Р. Андерсон (17)

«Орландо» – «Портленд» – 103:112 (25:23, 30:23, 30:31, 18:35)
«Орландо»: Вучевич (25 + 9 подборов), Фурнье (20 + 5 подборов), Росс (13 + 5 подборов)
«Портленд»: Лиллард (33 + 5 подборов), С. МакКоллум (22 + 6 передач), Нуркич (12 + 12 подборов + 5 передач)

«Сакраменто» – «Денвер» – 116:100 (29:26, 32:18, 26:26, 29:30)
«Сакраменто»: Коли-Стайн (29 + 10 подборов), Хилд (16 + 6 подборов), Д. Коллисон (15 + 10 передач)
«Денвер»: Г. Харрис (23), У. Чендлер (18 + 10 подборов), Бартон (16 + 5 передач) 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.