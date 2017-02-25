НБА. Джеймс сделал трипл-дабл в матче с Нью-Йорком

«Голден Стейт» – «Клипперс» – 123:113 (31:24, 18:37, 50:26, 24:26)

«Голден Стейт»: Стивен Карри (25 + 7 подборов + 5 передач), Дюрэнт (25 + 15 подборов + 7 передач), К. Томпсон (18 + 4 передачи)

«Клипперс»: Кроуфорд (19 + 4 передачи), Риверс (19), Джордан (17 + 11 подборов)



«Детройт» – «Шарлотт» – 114:108 ОТ (23:28, 27:34, 20:23, 30:15, 14:8)

«Детройт»: Колдуэлл-Поуп (33 + 9 подборов), Т. Харрис (25 + 7 подборов), Маркус Моррис (16 + 8 подборов)

«Шарлотт»: Уокер (34 + 7 подборов + 6 передач), Батюм (18 + 6 подборов), Камински (17)



«Кливленд» – «Нью-Йорк» – 119:104 (34:33, 35:18, 18:28, 32:25)

«Кливленд»: Ирвинг (23 + 6 передач), Корвер (20), Джеймс (18 + 13 подборов + 15 передач)

«Нью-Йорк»: К. Ли (25 + 6 подборов + 5 передач), Энтони (20 + 5 подборов + 5 передач), Роуз (13 + 4 передачи)



«Нью-Орлеан» – «Хьюстон» – 99:129 (28:30, 22:36, 17:34, 32:29)

«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (29 + 9 подборов), Казинс (27 + 14 подборов + 5 передач + 5 перехватов + 4 блок-шота), Касспи (12)

«Хьюстон»: Л. Уильямс (27), Э. Гордон (19), Р. Андерсон (17)



«Орландо» – «Портленд» – 103:112 (25:23, 30:23, 30:31, 18:35)

«Орландо»: Вучевич (25 + 9 подборов), Фурнье (20 + 5 подборов), Росс (13 + 5 подборов)

«Портленд»: Лиллард (33 + 5 подборов), С. МакКоллум (22 + 6 передач), Нуркич (12 + 12 подборов + 5 передач)



«Сакраменто» – «Денвер» – 116:100 (29:26, 32:18, 26:26, 29:30)

«Сакраменто»: Коли-Стайн (29 + 10 подборов), Хилд (16 + 6 подборов), Д. Коллисон (15 + 10 передач)

«Денвер»: Г. Харрис (23), У. Чендлер (18 + 10 подборов), Бартон (16 + 5 передач)