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Кубок Украины. Будивельник и Днепр в битве за золото

Киевский Дворец Спорта примет финал Кубка Украины

  • 25.02.2017 13:34
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fbu.ua
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Матчи пятницы Финала четырех кубка Украины определили два лучших баскетбольных коллектива, которые и разыграют между собой золотые награды. «Будивельник» и «Днепр», именно эти две команды сойдутся сегодня на паркете Дворца Спорта с целью выявления победителя. «Днепр» матч против «Химика» провел не очень уверенно. Да и в целом команды продемонстрировали не очень-то и зрелищный баскетбол с низкой результативность. Подопечные Журавлева прибавили лишь в заключительном игровом отрезке, что и позволило одолеть действующего чемпиона Укарины на пути в финал. Что касается «Будивельника», то для киевлян матч с БИПой оказался простым. Команда уверенно заработала нужный гандикап еще в первой половине, а остаток игрового времени умело сохраняла его.

Противостояние «Днепра» и «Будивельника» в финале Кубка Украины должно стать очень любопытным. Команды провели в нынешнем сезоне уже три поединка и все три завершились победой киевлян. В кубковых баталиях традиционно любые минувшие заслуги и регалии не имеют никакого значения, каждый из соперников может выйти победителем, что доказал полуфинальный матч днепровцев с командой из Южного. В составе «Днепра» в роли лидеров действует трио Мишула, Тимофеенко, Глебов. Именно от этих исполнителей зависит успешность игры команды Журавлева. «Будивельник» же возлагает надежды на результативность Дугата, а также доминирование под кольцом Анисимова.

Источник — Sport.ua

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