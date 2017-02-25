Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Утвержден логотип и принцип проведения Матча Звезд Суперлиги

Матч Звезд состоится 12 марта в Днепре

  • 25.02.2017 17:11
  • 51 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФБУ
© ФБУ

12 березня у Дніпрі відбудеться Матч Зірок Суперліги Парі-Матч. Вчора на президії ФБУ було затверджено принцип проведення зіркового матчу. Команди будуть розподілені за географічним принципом. До першої збірної увійдуть клуби, які розташовані на Південному Заході країни, до другої – команди з Північного Сходу.

Південний Захід: «Хімік», «БІПА», «Черкаські Мавпи», «Миколаїв», «Волиньбаскет».

Північний Схід: «Будівельник», «Дніпро», «Запоріжжя», «Кремінь», «Політехнік».

Тренерами збірних будуть наставники команд, які посідають вищі місця турнірної таблиці у Суперлізі Парі-Матч. Так, зі збірною Південного Заходу працюватиме Віталій Степановський та Вадим Пудзирей, а з командою Північного Сходу – Володимир Коваль та Денис Журавльов.

Збірні команди формуватимуть таким чином:

- стартові п'ятірки – на підставі проведення народного голосування через сайт ФБУ. При цьому у кожну позицію в двох збірних тренерська комісія визначає по 5 претендентів для голосування. Голосування триває протягом тижня, починаючи з 26 лютого;

- друга п'ятірка – на підставі проведення голосування всіх гравців Дивізіону «А» (Суперліга);

- по два гравці до кожної команди доукомплектовуються на підставі проведення голосування тренерів команд Дивізіону «А» (Суперліга).

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.