Утвержден логотип и принцип проведения Матча Звезд Суперлиги

12 березня у Дніпрі відбудеться Матч Зірок Суперліги Парі-Матч. Вчора на президії ФБУ було затверджено принцип проведення зіркового матчу. Команди будуть розподілені за географічним принципом. До першої збірної увійдуть клуби, які розташовані на Південному Заході країни, до другої – команди з Північного Сходу.

Південний Захід: «Хімік», «БІПА», «Черкаські Мавпи», «Миколаїв», «Волиньбаскет».

Північний Схід: «Будівельник», «Дніпро», «Запоріжжя», «Кремінь», «Політехнік».

Тренерами збірних будуть наставники команд, які посідають вищі місця турнірної таблиці у Суперлізі Парі-Матч. Так, зі збірною Південного Заходу працюватиме Віталій Степановський та Вадим Пудзирей, а з командою Північного Сходу – Володимир Коваль та Денис Журавльов.

Збірні команди формуватимуть таким чином:

- стартові п'ятірки – на підставі проведення народного голосування через сайт ФБУ. При цьому у кожну позицію в двох збірних тренерська комісія визначає по 5 претендентів для голосування. Голосування триває протягом тижня, починаючи з 26 лютого;

- друга п'ятірка – на підставі проведення голосування всіх гравців Дивізіону «А» (Суперліга);

- по два гравці до кожної команди доукомплектовуються на підставі проведення голосування тренерів команд Дивізіону «А» (Суперліга).