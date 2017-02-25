БК Днепр - обладатель Кубка Украины

«Днепр» – «Будивельник» – 86:82 (19:18, 19:27, 16:19, 32:18)
«Днепр»: Мишула (25 + 6 передач), Закурдаев (8), Глебов (4 + 6 передач – 4 потери), Тимофеенко (19 + 12 подборов), Загреба (21 + 10 подборов) – старт; А. Дзюба, Месяц, Вильховецкий (3), Шевченко, Шундель (6).
«Будивельник»: Зотов (2), Дугат (12), Дроздов (5), Стефенс (10 + 7 подборов), М. Анисимов (15 + 5 подборов) – старт; Отверченко (5), Луценко, Горбенко (6), Завадский (4), Крутоус (10), Филдс (13 + 10 передач).
Источник — Sport.ua
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