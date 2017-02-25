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БК Днепр - обладатель Кубка Украины

Днепровцы в финале обыграли Будивельник в столичном Дворце Спорта

  • 25.02.2017 18:09
  • 575 просмотров
  • 2 комментария
Метки
БК Днепр - обладатель Кубка Украины
«Днепр» – «Будивельник» – 86:82 (19:18, 19:27, 16:19, 32:18)
 
«Днепр»: Мишула (25 + 6 передач), Закурдаев (8), Глебов (4 + 6 передач – 4 потери), Тимофеенко (19 + 12 подборов), Загреба (21 + 10 подборов) – старт; А. Дзюба, Месяц, Вильховецкий (3), Шевченко, Шундель (6).
 
«Будивельник»: Зотов (2), Дугат (12), Дроздов (5), Стефенс (10 + 7 подборов), М. Анисимов (15 + 5 подборов) – старт; Отверченко (5), Луценко, Горбенко (6), Завадский (4), Крутоус (10), Филдс (13 + 10 передач).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    said_said
      said_said, 25.02.2017 18:14
    0
    "Днепр" снова в четвертой четверти разорвал далеко не слабого соперника. Тенденция однако
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    ramzes77777
    online
      ramzes77777, 25.02.2017 18:16
    +2
    С победой Днепр!
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