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Названы лучшие игроки Кубка Украины

MVP финала признан Станислав Тимофеенко

  • 25.02.2017 20:57
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В столичном Дворце спорта определился победитель FreezeOil Кубка Украины 2017 года. В чрезвычайно напряженном финальном поединке Днепр вырвал победу в Будивельника - 86:82.

Позже были определены лучшие игроки турнира.

Защитник - Александр Мишула (Днепр)
Форвард - Ди Джей Стивенс (Будивельник)
Центровой - Михаил Анисимов (Будивельник)
MVP финала - Станислав Тимофеенко (Днепр)

Источник — Федерация баскетбола Украины

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