Названы лучшие игроки Кубка Украины

В столичном Дворце спорта определился победитель FreezeOil Кубка Украины 2017 года. В чрезвычайно напряженном финальном поединке Днепр вырвал победу в Будивельника - 86:82.
Позже были определены лучшие игроки турнира.
Защитник - Александр Мишула (Днепр)
Форвард - Ди Джей Стивенс (Будивельник)
Центровой - Михаил Анисимов (Будивельник)
MVP финала - Станислав Тимофеенко (Днепр)
Источник — Федерация баскетбола Украины
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