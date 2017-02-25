Названы лучшие игроки Кубка Украины

а в футболе российская сборная на 53 почетном месте

Просто НАЙКРАЩА!!!

Йди в сраку мацкаль ебанутий!!!! Захлиснися жовчю сваєю ватнаю!!!

а пятиборец Тимощенко занял 2 место на этапе кубка мира в Америке а ваш русский лесун 3 место

Да ради объективности - все зимние виды замалчиваются, кроме биатлона. Или где Россия рулит, ну т...

Ну а что, вот сейчас ЧМ по лыжам в Лахти. А ведь у нас там была совсем недавно Шевченко. Но т.к. ...