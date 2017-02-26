НБА. Голден Стейт обыграл Бруклин, Хьюстон перестрелял Миннесоту

«Голден Стейт» – «Бруклин» – 112:95 (32:28, 30:23, 29:25, 21:19)
«Голден Стейт»: Стивен Карри (27 + 5 подборов + 5 передач), К. Томпсон (24), Кларк (9)
«Бруклин»: Холлис-Джефферсон (16 + 10 подборов), Килпатрик (15 + 10 подборов), Динивидди (13 + 5 подборов + 5 передач)
«Даллас» – «Нью-Орлеан» – 96:83 (24:30, 23:19, 20:14, 29:20)
«Даллас»: Х. Барнс (19), Новицки (18 + 9 подборов), Сет Карри (13 + 7 подборов + 8 передач)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (39 + 14 подборов), Дрю Холидэй (18 + 7 подборов + 6 передач), Казинс (12 + 15 подборов + 6 передач)
«Кливленд» – «Чикаго» – 99:117 (22:23, 34:32, 20:34, 23:28)
«Кливленд»: Ирвинг (34 + 9 подборов + 7 передач), Корвер (14), Джеймс Джонс (14)
«Чикаго»: Уэйд (20 + 9 подборов + 10 передач), Д. Батлер (18 + 10 подборов + 10 передач), Рондо (15 + 5 передач)
«Майами» – «Индиана» – 113:95 (18:23, 35:31, 30:25, 30:16)
«Майами»: Уайтсайд (22 + 17 подборов), Уэйтерс (22), Г. Драгич (21)
«Индиана»: М. Тернер (18 + 7 подборов), Д. Тиг (16 + 6 передач), Г. Робинсон (13 + 5 подборов)
«Нью-Йорк» – «Филадельфия» – 110:109 (31:25, 29:25, 26:25, 24:34)
«Нью-Йорк»: Энтони (37 + 6 подборов), Роуз (18 + 5 подборов), Джастин Холидэй (14 + 7 подборов)
«Филадельфия»: Окафор (28 + 10 подборов), Ковингтон (20 + 10 подборов), Шарич (19 + 15 подборов + 5 передач)
«Орландо» – «Атланта» – 105:86 (22:19, 27:27, 31:19, 25:21)
«Орландо»: Росс (24), А. Гордон (18), Вучевич (16 + 14 подборов)
«Атланта»: Хардуэй (15), Ховард (11 + 14 подборов), Миллсэп (11 + 7 подборов)
«Сакраменто» – «Шарлотт» – 85:99 (19:24, 21:27, 18:28, 27:20)
«Сакраменто»: МакЛемор (18), Хилд (15), Т. Эванс (11 + 5 подборов + 5 передач)
«Шарлотт»: Камински (23 + 13 подборов), М. Уильямс (16 + 6 подборов), Батюм (15 + 6 подборов)
«Хьюстон» – «Миннесота» – 142:130 (35:28, 31:30, 40:30, 36:42)
«Хьюстон»: Харден (24 + 5 подборов + 10 передач), Р. Андерсон (18), Л. Уильямс (17)
«Миннесота»: Таунс (37 + 22 подбора), Уиггинс (30), Дьенг (16 + 13 подборов)
Источник — basket-planet.com
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