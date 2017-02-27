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НБА. Финикс Лэня уступил Милуоки, Сан-Антонио обыграл Лейкерс

43 очка Гриффина принесли «Клипперс» победу над «Шарлотт»

  • 27.02.2017 10:24
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nba.com. Блэйк Гриффин
© nba.com. Блэйк Гриффин

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Милуоки» – «Финикс» – 100:96 (21:23, 21:24, 35:26, 23:23)
«Милуоки»: Адетокунбо (28 + 8 подборов + 6 передач), Бизли (17), Брогдон (15 + 7 передач)
«Финикс»: Уоррен (23 + 5 подборов), А. Уильямс (17 + 15 подборов), Д. Букер (15)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 14 минут на площадке набрал 6 очков (2/7 двухочковых, 2/2 штрафных), совершил 9 подборов (4 в нападении) и сделал 2 перехвата при 1 фоле.

«Лейкерс» – «Сан-Антонио» – 98:119 (20:36, 21:25, 29:35, 28:23)
«Лейкерс»: Ингрэм (22), Кларксон (19), Расселл (18 + 5 подборов)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (25), Олдридж (16 + 9 подборов), П. Газоль (15 + 7 подборов)

«Вашингтон» – «Юта» – 92:102 (24:24, 15:25, 21:24, 32:29)
«Вашингтон»: Уолл (23 + 11 передач), Бил (22), Боян Богданович (15)
«Юта»: Хэйуорд (30 + 9 подборов), Д. Хилл (21 + 6 передач), Гобер (15 + 20 подборов)

«Денвер» – «Мемфис» – 98:105 (19:22, 28:28, 21:18, 30:37)
«Денвер»: Галлинари (24), Г. Харрис (19), У. Чендлер (14 + 9 подборов + 6 передач)
«Мемфис»: Конли (31 + 5 передач), М. Газоль (23 + 5 подборов + 6 передач), З. Рэндольф (20 + 11 подборов)

«Детройт» – «Бостон» – 98:104 (23:27, 27:27, 24:25, 24:25)
«Детройт»: Колдуэлл-Поуп (18), Драммонд (17 + 15 подборов), Джексон (17 + 6 передач)
«Бостон»: А. Томас (33), Краудер (14 + 11 подборов + 5 передач), Смарт (14 + 5 подборов)

«Оклахома-Сити» – «Нью-Орлеан» – 118:110 (32:35, 27:24, 28:25, 31:26)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (41 + 11 подборов + 11 передач), Кантер (20 + 9 подборов), С. Адамс (13 + 10 подборов)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (38 + 7 подборов), Казинс (31 + 10 подборов), И. Мур (10)

«Торонто» – «Портленд» – 112:106 (25:28, 28:24, 29:28, 30:26)
«Торонто»: ДеРозан (33 + 6 подборов), Ибака (18 + 10 подборов), Валанчюнас (15 + 7 подборов)
«Портленд»: Лиллард (28 + 6 подборов + 8 передач), Харклесс (18 + 5 подборов), С. МакКоллум (17)

«Клипперс» – «Шарлотт» – 124:121 ОТ (32:24, 27:27, 25:29, 29:33, 11:8)
«Клипперс»: Гриффин (43 + 10 подборов + 5 передач), Редик (22), Джордан (20 + 19 подборов)
«Шарлотт»: Уокер (34), Батюм (31 + 8 подборов), Дж. Лэмб (19 + 6 подборов)

Источник — Sport.ua

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