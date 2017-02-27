Началось голосование за стартовые пятерки Матча всех звезд Суперлиги

Федерация баскетбола Украины объявила о начале голосования за стартовые пятерки на Матч всех звезд Суперлиги.



Поединок состоится 12 марта в Днепре. В матче встретятся команды Юго-Запада и Северо-Востока.



Тренерская комиссия ФБУ определила пять претендентов на каждую из позиции. Голосование продлится неделю. Сразу после этого свою пятерку сформируют игроки Суперлиги, еще двух игроков определят тренеры.



Тренерами Юго-Запада будут Виталий Степановский и Вадим Пудзырей, а с Северо-Востока – Владимир Коваль и Денис Журавлев.



Проголосовать можно здесь.