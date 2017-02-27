Началось голосование за стартовые пятерки Матча всех звезд Суперлиги

Федерация баскетбола Украины объявила о начале голосования за стартовые пятерки на Матч всех звезд Суперлиги.
Поединок состоится 12 марта в Днепре. В матче встретятся команды Юго-Запада и Северо-Востока.
Тренерская комиссия ФБУ определила пять претендентов на каждую из позиции. Голосование продлится неделю. Сразу после этого свою пятерку сформируют игроки Суперлиги, еще двух игроков определят тренеры.
Тренерами Юго-Запада будут Виталий Степановский и Вадим Пудзырей, а с Северо-Востока – Владимир Коваль и Денис Журавлев.
Проголосовать можно здесь.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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