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Началось голосование за стартовые пятерки Матча всех звезд Суперлиги

Поединок состоится 12 марта в Днепре

  • 27.02.2017 10:41
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fbu.ua
© fbu.ua

Федерация баскетбола Украины объявила о начале голосования за стартовые пятерки на Матч всех звезд Суперлиги.

Поединок состоится 12 марта в Днепре. В матче встретятся команды Юго-Запада и Северо-Востока.

Тренерская комиссия ФБУ определила пять претендентов на каждую из позиции. Голосование продлится неделю. Сразу после этого свою пятерку сформируют игроки Суперлиги, еще двух игроков определят тренеры.

Тренерами Юго-Запада будут Виталий Степановский и Вадим Пудзырей, а с Северо-Востока – Владимир Коваль и Денис Журавлев.

Проголосовать можно здесь.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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