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ВИДЕО ДНЯ. Лучшие моменты финала Кубка Украины

Обладателем первого турнира сезона стал «Днепр»

  • 27.02.2017 14:12
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fbu.ua
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Фінальний поєдинок став окрасою всього розіграшу FreezeOil Кубка України - непередбачуваний сценарій гри, неймовірне напруження і драматична розв'язка подарували українським уболівальникам одну з кращих ігор за останній час. 7 разів команди міняли один одну в ролі лідера і 7 разів на табло була нічия. Найпотужнiший ривок «Дніпру» вдався в дебюті третьої чверті, коли команда Дениса Журавльова оформила спурт 10:0. При цьому номінальні господарі вирішальної битви зуміли нівелювати найбільший відрив «Будівельника» саме в четвертій чверті, коли вже здавалося, що повернутися в гру «Дніпру» буде дуже непросто. Поступаючись 10 очок в заключній десятихвилинці, дніпряни не тільки зуміли наздогнати суперника, а й вирвати перемогу, завоювавши перший трофей сезону.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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