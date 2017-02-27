Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В НБА на 25 тысяч оштрафовали игрока за прикосновение к судье

Руди Гобер заплатит круглую сумму за нарушение

  • 27.02.2017 14:44
  • 63 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Французский центровой «Юта Джаз» Руди Гобер оштрафован на $25,000 за физический контакт с судьей поединка против «Милуоки Бакс» (109:95), о чем заявил исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям НБА Кики ВандеВеге в воскресенье.

Инцидент произошел в середине третьей четверти, когда игрок коснулся руки судьи с целью привлечь внимание и оспорить игровой эпизод, что запрещено правилами.

Источник — Basket.com.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.