В НБА на 25 тысяч оштрафовали игрока за прикосновение к судье

Французский центровой «Юта Джаз» Руди Гобер оштрафован на $25,000 за физический контакт с судьей поединка против «Милуоки Бакс» (109:95), о чем заявил исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям НБА Кики ВандеВеге в воскресенье.
Инцидент произошел в середине третьей четверти, когда игрок коснулся руки судьи с целью привлечь внимание и оспорить игровой эпизод, что запрещено правилами.
Источник — Basket.com.ua
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