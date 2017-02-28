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Филадельфия теряет центрового Джоэла Эмбида

У игрока обнаружились проблемы с коленом

  • 28.02.2017 07:29
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si.com. Джоэл Эмбид
© si.com. Джоэл Эмбид

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбид выбыл из строя на неопределенный период из-за болей и опухания левого колена, сообщает «Philadelphia Inquirer». Игроку предстоит пройти МРТ-обследования.

Последний раз Эмбид выходил на площадку 27 января. В текущем сезоне он набирает по 20.2 очка и совершает по 7.8 подбора за 25 минут в среднем за игру.

Источник — basket-planet.com

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