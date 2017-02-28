Филадельфия теряет центрового Джоэла Эмбида

В том что Мелитополь Укр, а не рус как у тебя на аве. В этом и перемога.

Ультрасы вообще молодцы. Так возродили гидность Украины три года назад, что до сих пор все сыпетс...

Парни, побратыми. А в чем перемога-то, растолкуйте аргументированно.

Раз его сожгли, следователь его больше не существует! По моему, так будет более правильно)