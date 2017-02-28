Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. 37 очков ДеРозана помогли Торонто одолеть Нью-Йорк

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 28.02.2017 09:31
  • 117 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sportsnet.ca. Демар ДеРозан
© sportsnet.ca. Демар ДеРозан

«Бостон» – «Атланта» – 98:114 (24:24, 23:27, 24:33, 27:30)
«Бостон»: А. Томас (19 + 7 подборов + 7 передач), Смарт (16), Джейлен Браун (15 + 5 подборов)
«Атланта»: Шредер (21 + 5 передач), Ховард (17 + 12 подборов), Миллсэп (17 + 10 подборов)

«Даллас» – «Майами» – 96:89 (22:31, 33:23, 23:15, 18:20)
«Даллас»: Сет Карри (29), Х. Барнс (24), Мэттьюс (9)
«Майами»: Г. Драгич (24 + 5 подборов + 6 передач), Уайтсайд (19 + 19 подборов), Уэйтерс (12 + 6 передач)

«Кливленд» – «Милуоки» – 102:95 (27:25, 25:25, 25:23, 25:22)
«Кливленд»: Ирвинг (25 + 9 передач), Джеймс (24 + 10 подборов + 6 передач), Дер. Уильямс (14 + 7 подборов)
«Милуоки»: Брогдон (20 + 5 передач), Монро (13), Бизли (11)

«Нью-Йорк» – «Торонто» – 91:92 (25:21, 28:19, 14:23, 24:29)
«Нью-Йорк»: Энтони (24), Роуз (16 + 6 подборов), К. Ли (16)
«Торонто»: ДеРозан (37 + 8 подборов), Ибака (15), Валанчюнас (10 + 5 подборов)

«Сакраменто» – «Миннесота» – 88:102 (25:20, 19:40, 21:17, 23:25)
«Сакраменто»: Куфос (14 + 11 подборов), Коли-Стайн (14 + 6 подборов + 5 передач), МакЛемор (14)
«Миннесота»: Таунс (29 + 17 подборов), Уиггинс (27), Н. Бьелица (10 + 12 подборов)

«Филадельфия» – «Голден Стейт» – 108:119 (31:32, 25:27, 24:34, 28:26)
«Филадельфия»: Шарич (21 + 7 подборов + 7 передач), Хендерсон (16), Ковингтон (15 + 8 подборов)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (27 + 8 подборов), К. Томпсон (21), Стивен Карри (19 + 6 передач)

«Хьюстон» – «Индиана» – 108:117 (31:20, 27:39, 22:29, 28:29)
«Хьюстон»: Л. Уильямс (28), Харден (25 + 7 подборов + 12 передач), Нене (15 + 7 подборов)
«Индиана»: Д. Тиг (25 + 8 подборов + 6 передач), Стаки (17 + 6 подборов), Джордж (15 + 7 подборов + 5 передач)

Источник — basket-planet.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.