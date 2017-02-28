НБА. 37 очков ДеРозана помогли Торонто одолеть Нью-Йорк

«Бостон» – «Атланта» – 98:114 (24:24, 23:27, 24:33, 27:30)
«Бостон»: А. Томас (19 + 7 подборов + 7 передач), Смарт (16), Джейлен Браун (15 + 5 подборов)
«Атланта»: Шредер (21 + 5 передач), Ховард (17 + 12 подборов), Миллсэп (17 + 10 подборов)
«Даллас» – «Майами» – 96:89 (22:31, 33:23, 23:15, 18:20)
«Даллас»: Сет Карри (29), Х. Барнс (24), Мэттьюс (9)
«Майами»: Г. Драгич (24 + 5 подборов + 6 передач), Уайтсайд (19 + 19 подборов), Уэйтерс (12 + 6 передач)
«Кливленд» – «Милуоки» – 102:95 (27:25, 25:25, 25:23, 25:22)
«Кливленд»: Ирвинг (25 + 9 передач), Джеймс (24 + 10 подборов + 6 передач), Дер. Уильямс (14 + 7 подборов)
«Милуоки»: Брогдон (20 + 5 передач), Монро (13), Бизли (11)
«Нью-Йорк» – «Торонто» – 91:92 (25:21, 28:19, 14:23, 24:29)
«Нью-Йорк»: Энтони (24), Роуз (16 + 6 подборов), К. Ли (16)
«Торонто»: ДеРозан (37 + 8 подборов), Ибака (15), Валанчюнас (10 + 5 подборов)
«Сакраменто» – «Миннесота» – 88:102 (25:20, 19:40, 21:17, 23:25)
«Сакраменто»: Куфос (14 + 11 подборов), Коли-Стайн (14 + 6 подборов + 5 передач), МакЛемор (14)
«Миннесота»: Таунс (29 + 17 подборов), Уиггинс (27), Н. Бьелица (10 + 12 подборов)
«Филадельфия» – «Голден Стейт» – 108:119 (31:32, 25:27, 24:34, 28:26)
«Филадельфия»: Шарич (21 + 7 подборов + 7 передач), Хендерсон (16), Ковингтон (15 + 8 подборов)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (27 + 8 подборов), К. Томпсон (21), Стивен Карри (19 + 6 передач)
«Хьюстон» – «Индиана» – 108:117 (31:20, 27:39, 22:29, 28:29)
«Хьюстон»: Л. Уильямс (28), Харден (25 + 7 подборов + 12 передач), Нене (15 + 7 подборов)
«Индиана»: Д. Тиг (25 + 8 подборов + 6 передач), Стаки (17 + 6 подборов), Джордж (15 + 7 подборов + 5 передач)
Источник — basket-planet.com
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