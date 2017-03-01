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НБА. 12 очков Лэня не спасли Финикс от поражения Мемфису

«Вашингтон» обыграл «Голден Стейт», «Юта» уступила «Оклахоме»

  • 01.03.2017 10:17
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WashingtonWizards.com. Джон Уолл
© WashingtonWizards.com. Джон Уолл

«Мемфис» – «Финикс» – 130:112 (25:27, 30:29, 38:29, 37:27)
«Мемфис»: Конли (29 + 8 передач), М. Газоль (28 + 7 подборов + 5 передач), З. Рэндольф (23 + 8 подборов)
«Финикс»: Бледсо (20 + 5 подборов + 8 передач), Уоррен (17 + 6 подборов), Лэнь (12 + 5 подборов)

Украинский центровой Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 25 минут набрал 12 очков (4/7 двухочковых, 4/4 штрафных), совершил 5 подборов (2 в нападении), отдал 1 передачу и сделал 1 перехват при 1 потере и 1 фоле.

«Вашингтон» – «Голден Стейт» – 112:108 (40:26, 21:23, 24:36, 27:23)
«Вашингтон»: Бил (25), Маркифф Моррис (22 + 6 подборов), Боян Богданович (16)
«Голден Стейт»: Стефен Карри (25 + 7 подборов), К. Томпсон (16), Др. Грин (14 + 8 подборов + 14 передач)

«Детройт» – «Портленд» – 120:113 ОТ (19:27, 25:22, 31:30, 34:30, 11:4)
«Детройт»: Маркус Моррис (37 + 8 подборов + 6 передач), Драммонд (19 + 15 подборов), Колдуэлл-Поуп (16)
«Портленд»: Лиллард (34 + 11 подборов + 9 передач), С. МакКоллум (25), Нуркич (19 + 7 подборов + 5 передач)

«Лейкерс» – «Шарлотт» – 104:109 (31:27, 24:31, 27:22, 22:29)
«Лейкерс»: Дж. Рэндл (23 + 18 подборов + 6 передач), Расселл (23 + 9 передач), Кларксон (16)
«Шарлотт»: Уокер (30 + 5 подборов + 7 передач), Камински (24 + 12 подборов), М. Уильямс (16 + 6 подборов)

«Оклахома-Сити» – «Юта» – 109:106 (31:25, 30:28, 25:22, 23:31)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (43 + 11 подборов + 10 передач), МакДермотт (16 + 5 подборов), Кантер (15 + 9 подборов)
«Юта»: Хэйуорд (19 + 5 передач), Худ (18 + 6 подборов), Д. Хилл (15 + 8 передач)

«Чикаго» – «Денвер» – 107:125 (25:22, 34:34, 24:35, 24:34)
«Чикаго»: Уэйд (19 + 6 передач), Рондо (19 + 5 передач), Портис (12 + 6 подборов)
«Денвер»: Галлинари (22), У. Чендлер (20), Йокич (19 + 16 подборов + 10 передач),

Источник — Sport.ua

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