Игрок сборной Украины Кравцов сломал ногу

Украинский центровой «Валенсии» Вячеслав Кравцов вчера вынужден был завершить игру четвертьфинала Еврокубка против «Химок» еще в первой четверти, получив травму левой ноги.
После обследования игрока поставлен диагноз: перелом пятой плюсневой кости стопы, а также растяжение связок левой лодыжки. О точных сроках восстановления станет известно после консультации с профессором клиники в Леванте.
Источник — Basket.com.ua
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