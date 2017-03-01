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Игрок сборной Украины Кравцов сломал ногу

Украинкий центровой получил травму в матче Еврокубка

  • 01.03.2017 17:05
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Украинский центровой «Валенсии» Вячеслав Кравцов вчера вынужден был завершить игру четвертьфинала Еврокубка против «Химок» еще в первой четверти, получив травму левой ноги.

После обследования игрока поставлен диагноз: перелом пятой плюсневой кости стопы, а также растяжение связок левой лодыжки. О точных сроках восстановления станет известно после консультации с профессором клиники в Леванте.

Источник — Basket.com.ua

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