Валенсия установила рекорд Еврокубка

В четвертьфинальной серии Еврокубка «Валенсия» повела в счете после победы над российским клубом «Химки» 88:82, попутно установив уникальный показатель по подборам, какого еще не видела 15-летняя история турнира.

27 подборов в нападении – новый рекорд Еврокубка. Это на 1 подбор больше, нежели имели предыдущие рекордсмены. «Людвигсбург» в сезоне 2015-16 и «Урал-Грейт» в далеком 2002 году завершили свои поединки с показателями в 26 подборов в атаке. Сразу восемь игроков валенсийцев прошлым вечером забирали мяч на чужом щите два и более раза, лучшими среди которых были Боян Дублевич (5 отскоков) и Уилл Томас (4 подбора).

Общее количество подборов, собранных «Валенсией» в противостоянии с химчанами, остановилось на отметке 57. Это третий показатель за историю: «Альба» в 2007 году в матче из пяти овертаймов забрала 61 отскок, «Лукойл-Академик» в 2003 покорил отметку 60 в противостоянии, состоявшем из трех дополнительных пятиминуток. Боян Дублевич с 11 подборами - лучший в составе испанцев, следом идут Фернандо Сан Эметерио (8), Уилл Томас (7) и Люк Сикма (7).