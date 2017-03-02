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НБА. Трип-дабл Джеймса не помог Кливленду в матче с Бостоном

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата

  • 02.03.2017 12:21
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nba.com
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«Бостон» – «Кливленд» – 103:99 (20:26, 29:24, 25:21, 29:28)
«Бостон»: А. Томас (31 + 5 передач), Краудер (17 + 10 подборов), Брэдли (11)
«Кливленд»: Джеймс (28 + 13 подборов + 10 передач), Ирвинг (28), Дер. Уильямс (13)

«Атланта» – «Даллас» – 100:95 (27:22, 36:30, 18:24, 19:19)
«Атланта»: Миллсэп (18 + 8 подборов + 10 передач), Ильясова (18), Шредер (17 + 6 передач)
«Даллас»: Х. Барнс (25), Сет Карри (21), Новицки (11 + 10 подборов)

«Клипперс» – «Хьюстон» – 103:122 (37:34, 21:36, 20:38, 25:14)
«Клипперс»: Гриффин (17 + 5 передач), Пол (16 + 11 передач), Риверс (16 + 5 подборов)
«Хьюстон»: Харден (26 + 9 передач), Р. Андерсон (23 + 7 подборов), Нене (16 + 10 подборов)

«Майами» – «Филадельфия» – 125:98 (37:27, 27:17, 24:30, 37:24)
«Майами»: Т. Джонсон (24), Эллингтон (18), Уайтсайд (15 + 11 подборов)
«Филадельфия»: Ковингтон (19 + 5 подборов), Холмс (15 + 6 подборов), МакКоннелл (14 + 5 подборов + 5 передач)

«Милуоки» – «Денвер» – 98:110 (15:32, 22:31, 29:23, 32:24)
«Милуоки»: Миддлтон (21 + 5 подборов + 5 передач), Брогдон (17), Адектокунбо (15 + 9 подборов)
«Денвер»: Галлинари (22 + 5 подборов), Г. Харрис (14), Йокич (13 + 14 подборов + 10 передач)

«Нью-Орлеан» – «Детройт» – 109:86 (31:18, 22:32, 25:20, 31:16)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (33 + 14 подборов), Дрю Холидэй (22 + 5 передач), Д. Каннингэм (16 + 5 подборов)
«Детройт»: Лойер (22 + 7 подборов), Т. Харрис (15 + 6 подборов), Драммонд (13 + 17 подборов)

«Орландо» – «Нью-Йорк» – 90:101 (24:31, 27:29, 16:19, 23:22)
«Орландо»: Фурнье (22), Огастин (15), Вучевич (14 + 10 подборов)
«Нью-Йорк»: Порзингис (20 + 9 подборов), Роуз (19 + 7 подборов), Энтони (17 + 9 подборов)

«Сакраменто» – «Бруклин» – 100:109 (31:35, 23:22, 18:24, 28:28)
«Сакраменто»: Хилд (16), Лоусон (15 + 9 передач), Аффлало (14)
«Бруклин»: Б. Лопес (24 + 8 подборов), Лин (17 + 5 передач), Уайтхэд (14)

«Сан-Антонио» – «Индиана» – 100:99 (29:28, 18:21, 26:27, 27:23)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (31 + 10 подборов), Д. Ли (18 + 5 подборов), П. Газоль (18)
«Индиана»: Джордж (22 + 6 подборов), С. Майлс (19 + 6 подборов), М. Тернер (16 + 6 подборов)

«Торонто» – «Вашингтон» – 96:105 (26:24, 20:38, 14:20, 36:23)
«Торонто»: ДеРозан (24), Ибака (22 + 12 подборов), Н. Пауэлл (17)
«Вашингтон»: Боян Богданович (27), Бил (23), Маркифф Моррис (13 + 8 подборов + 5 передач)

«Юта» – «Миннесота» – 80:107 (16:21, 19:30, 18:30, 27:26)
«Юта»: Экзам (15), Хэйуорд (13), Фэйворс (10 + 12 подборов)
«Миннесота»: Таунс (21 + 15 подборов), Уиггинс (20), Мухаммад (18).

Источник — Sport.ua

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