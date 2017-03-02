Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Детройт установил антирекорд НБА

В матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» игроки «Детройта» реализовали всего 18% штрафных бросков

  • 02.03.2017 15:31
  • 241 просмотров
  • 1 комментария
Метки
БК Детройт Пистонс
© БК Детройт Пистонс

Баскетболисты «Детройта» реализовали всего 3 из 17 (18%) штрафных бросков в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Таким образом, «Пистонс» установили новый антирекорд лиги по точности исполнения штрафных за поединок.

При этом на линию у «Детройта» выходили всего три игрока: центровой Андре Драммонд (1 из 10), легкий форвард Тобайес Харрис (2 из 5) и мощный форвард Маркус Моррис (0 из 2).

Источник — basket-planet.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    vit-2
      vit-2, 02.03.2017 16:49
    0
    Драммонд 1 із 10 з лініі штрафних: навіть для центрового це просто ...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.