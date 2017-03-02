Детройт установил антирекорд НБА

Баскетболисты «Детройта» реализовали всего 3 из 17 (18%) штрафных бросков в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Таким образом, «Пистонс» установили новый антирекорд лиги по точности исполнения штрафных за поединок.
При этом на линию у «Детройта» выходили всего три игрока: центровой Андре Драммонд (1 из 10), легкий форвард Тобайес Харрис (2 из 5) и мощный форвард Маркус Моррис (0 из 2).
Источник — basket-planet.com
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